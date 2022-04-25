Mersin’de hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı

Mersin'de hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar denizde serinledi.

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Meteoroloji’nin uyardığı sıcak hava dalgası Mersin’de etkili olmaya başladı.

Üç gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti. Vatandaşlar serinlemek için Kızkalesi’ne akın etti.

Ramazan Ağzıgüzel isimli vatandaş “Hava tahminimizden çok daha sıcak çıktı. Birkaç gün önce burası daha sakindi. İnsanların artık tatile başlaması lazım” dedi.

Kumsalda oynayan çocuklar da denizi çok sevdiklerini ifade etti. (İHA)