Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi

Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti. Çok renkli görüntüler oluştu...

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Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin ilk yüzme maratonu olan Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 1200 metre ve 8 bin 400 metrelik iki parkurdan oluşan maratonda, aralarında farklı şehirlerden katılımcıların da yer aldığı 69 yüzücü Mersin maviliklerinde kulaç attı.



MAVİ SULARDA REKABET

Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunun ilk yarışı olan 1200 metrelik kısa parkur, sabah saat 10.00'da Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde 29 yüzücünün katılımıyla başladı. Maratonun ikinci yarışı olan ve 40 yüzücünün kıyasıya mücadele ettiği 8 bin 400 metrelik uzun parkurun startı ise saat 11.00'de verildi.

Yarış öncesi başlangıç noktası olan Mersin İdman Yurdu Meydanına gelerek yüzücülerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 8 bin 400 metrelik uzun parkurun startını verdi. Yüzücüler Akdeniz'in mavi sularında kıyasıya mücadele ederken, yüzücülerin yakınları da bitiş noktası olan Soli Pompeiopolis Parkında heyecan dolu bekleyiş yaşadı.

Maraton öncesi Soli Pompeiopolis Parkı yanındaki alanda kurulan fuarda, konserler ve dans gösterileri yapıldı. Merkez ilçelerin yanı sıra Mut ve Silifke'den gelen toplam 120 üretici kadın da 60 stantta ürünlerini satma imkanı buldu. Ayrıca maraton sabahında, Büyükşehir'in Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından “1 Ekmek 1 Çorba” aracından alandakilere çorba ikramı yapıldı.

MANŞ DENİZİNİ GEÇEN İLK TÜRK KADIN DA KATILDI

28 Ağustos 1979'da Manş Denizini yüzen ilk Türk kadın Nesrin Olgun Arslan da maratona katıldı. Tarihi bir ilkte Soli Pompeiopolis'te Mersin'in güzel denizinde yüzmenin harika duygular yaşattığını söyleyen Arslan, “Mersin Büyükşehir Belediyesine bir kere daha teşekkür ediyorum bana bu mutluluğu yaşattığı için. 1200 metrede yarıştım. 32 dakikada bitirdim. Aslında 30 dakikada yüzerim diyordum ama 2 dakika geç bitirdim ama müthiş keyifliydi. Mersin Büyükşehir Belediyesinden bu yarışın uluslararası hale gelmesini istiyorum” dedi.