Mersin’de mağarada mahsur kalan ABD’li Dickey kurtarılıyor

Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası olan Mersin'deki Morca Düdeni'nde rahatsızlanması sonucu yerin 1040 metre altında mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey'in tahliyesine başlandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Anamur ilçesi sınırlarında Taşeli Platosu’nda yer alan Türkiye’nin en derin üçüncü mağarasında rahatsızlanarak mahsur kalan ABD’li bilim insanı Mark Dickey’in tahliyesi başladı.

Morca Düdeni’nde yerin 1040 metre altında tahliye işlemi gerçekleştirilecek olan Mark Dickey’in sağlık durumu ve tahliyesine ilişkin bilgiler Avrupa Mağara Kurtarma Derneği yetkilileri tarafından yeniden paylaşıldı.

Merkezi Zagrep’de bulunan Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) yetkilileri, paylaşımlarında şunları kaydetti:

“Hastaya nakil işleminin daha sağlıklı olabilmesi için mağaraya gönderilen tıbbi cihaz kan testleri yapıldı. Yapılan bu testlerden sonra doktorlar hastanın taşınabilir olduğuna karar verdi. Sedye eksi 700 metredeki çadıra doğru yola çıktı. Eksi 700 metreden bir sonraki kampa ulaşım yolunun hazırlanması ise sürüyor. Nakil başladıktan sonra Mark Dickey’in eksi 700 metreden bir sonraki kampa götürülmesi planlanıyor.”

DİCKEY’İ 7 AYRI EKİP ÇIKARACAK

Mağara, 7 bölüme ayrıldı. Birinci bölümde 180 metreye kadar Türk mağara kurtarma ekibi, 180 metreden 360 metreye kadar Macar mağara kurtarma ekibi, 360 metreden 500 metreye kadar Polonya mağara kurtarma ekibi, 500 metreden 680 metreye kadar ve buradan da 715 metreye kadar İtalyan mağara kurtarma ekipleri, 715 metreden 900 metreye kadar Hırvat mağara kurtarma ekibi, 1040 metreye kadar da Bulgar mağara kurtarma ekibi görev alıyor.

200 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

Mark Dickey’in tahliyesi için aralarında Türk ekiplerin de bulunduğu 200 kişinin görev aldığı mağarada iletişim hattı iyileştirildi, ayrıca mağaranın tabanına Cave-Link adı verilen ek kablosuz iletişim sistemi kurulması işlemi de yapıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılması 3-4 günü bulabileceği ifade edilen Dickey için Morca Düdeni girişinde sağlık görevlileri ve bir helikopter bekletiliyor.