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Mersin’de yaban keçisi katliamı: 122 bin 224 lira ceza kesildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde sırt çantasında silahla vurulmuş iki yaban keçisi bulunan kaçak avcıya 122 bin 224 lira ceza kesildi.

Yayınlanma: 09:30 - 05 Kasım 2021 Güncellenme:
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Mersin’de yaban keçisi katliamı: 122 bin 224 lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Çukurasma Mahallesi Gevendağı mevkisinde kaçak avcı olduğu ihbarını aldı.

Avcının hem iki fişekle sınırlandırılmayan hem de başkası adına kayıtlı olan yarı otomatik av tüfeği kullandığını tespit eden ekipler, şüphelinin sırt çantasında da silahla vurulmuş 3 ve 4 yaşlarında iki yaban keçisi buldu.

Kaçak avlanan kişiye 122 bin 224 lira ceza kesildi. (İHA)

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