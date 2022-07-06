Mersin’de yeni sezon öncesi caretta carettalar için koruyucu kafes

Mersin'in Erdemli ilçesinde caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı kumsala uyarıcı levhalar asıldı, çevrede temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

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Kaplumbağaların önemli üreme merkezlerinden Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde, “Toroslar’dan Akdeniz’e Uzanan El” etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, kaplumbağaların zarar görmemeleri için bölgeye koruyucu kafesler yerleştirdi.

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (DEKUYAM) Prof. Dr. Serap Ergene öncülüğündeki etkinlikte, kaplumbağaların yuvalarına uyarıcı levhalar asıldı. Ayrıca çevrede temizlik çalışması da yapıldı.



Ergene, yürütülen çalışmayla ilgili bilgileri verdi:

“Bu dönem özellikle Mayıs ayından başlayıp Eylül’e kadar devam eden deniz kaplumbağaları üreme dönemi. Bu süreç içerisinde deniz kaplumbağalarıyla ilgili yapılması gerekenler, bu canlıları korumak adına hangi önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili bir bilgilendirme çalışması ve saha çalışması gerçekleştireceğiz.”

“Bu yıl içerisinde Alata’da mayıs ayından itibaren baktığımızda şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz 150 tane yuva var. Bu yuvalar gittikçe artıyor. Bu çok olumlu, deniz kaplumbağalarının neslinin devamı açısından.”

“Ancak sahildeki kirlilikler bu canlıların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bugünkü çalışmanın içerisinde, özellikle çevre temizliği bulunmasının sebebi de bu. Çünkü plastik atıklar bu canlıların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu plastik atıkları sahilden uzaklaştırarak özellikle yavru çıkış dönemine hazırlık yapmaya çalışıyoruz.”

“DÖRT BİN YUVA VAR”

Temmuz ayı itibarıyla yoğun bir şekilde deniz kaplumbağalarının sahile çıktığını da dile getiren Ergene, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tarihlerde yoğun çıkışların sebebi şu, mayıs ve haziran ayı biraz soğuk gitti. Mayıs ayında çıkışlar pek gerçekleşmedi, hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle. Bu dönemde henüz hava sıcaklığı yükselmeye başladığı için Temmuz ayında daha yoğun bir yuvalama olduğunu görüyoruz.”

“Kazanlı’da bin civarında, Davultepe’de 150-200 civarında, Alata’da 200 ila 300 arasında, Anamur’da binin üzerinde yuvalama olur. Alata sahili açısından baktığımızda çoğunlukla 300 civarında bir yuva beklentimiz var. Geçen yılki yuva sayımız 285 civarındaydı. Bu yıl 300’ü bulacağını bekliyoruz. Her yuvada 100-150 yumurta oluyor. Bunların ancak yüzde 70’i canlı yavru olarak denize kavuşuyor.Çünkü dalgalanma da gerçekleşiyor kaplumbağalarda. Bir yıl çok iken yuva sayısı bir yıl daha az olabiliyor. Ama bu yılki beklentimiz çok olması yönünde.” (İHA)

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