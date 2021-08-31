Mersin’de Zafer Bayramı coşkusu üç gün üç gece sürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 3 gün 3 gece düzenlediği 'Zafer Konserleri' ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Aralarında Sertab Erener, Simge, Onur Akın, Can Bonomo, Atiye ve Kubat gibi isimlerin olduğu 14 sanatçı, kentin 4 yanını saran toplam 12 noktada sahne aldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü 3 gün 3 gece düzenlediği konserlerle kutladı. Anamur’dan Tarsus’a, Mut’un yaylalarından Erdemli’nin sahillerine kadar uzanan 12 noktada 14 sanatçı sahne aldı.

Zafer Konserler’'nin son gününde kent merkezindeki kutlamalara Sertab Erener konseri damga vurdu. Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki konserde ilk olarak yerel müzik gruplarından AG Band sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu’nun meşaleler eşliğinde verdiği mini dinletinin ardından Sertab Erener sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendiren Sertab Erener’e alandaki dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de 30 Ağustos dolayısıyla Mersin Orduevi’nde düzenlenen resepsiyonun ardından Sertab Erener konserine katılarak Mersinlilerin zafer coşkusuna ortak oldu. Sertab Erener konserini sonuna kadar dinleyen Başkan Seçer, sanatçıya sahnede bir de çiçek takdim etti. O sırada havai fişek gösterileri ve dakikalarca süren alkışlarla Mersinliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Sahnede Mersinlilerin Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Seçer, Sertab Erener'e “Siz gerçek bir sanatçısınız” dedi. Seçer, devamında, “Sertab Erener ve tabii ki beraber çalışma arkadaşları, ona eşlik edenler Mersin’e çok güzel bir akşam yaşattı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman sizleri Mersin’de görmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos'ta düzenlenen üçüncü gün konserleri kent merkezinin yanı sıra Anamur'dan Tarsus’a kadar uzandı. Sertab Erener konserinin gerçekleştiği dakikalarda Tarsus’ta Atiye, Anamur'da Erdal Güney ve Forantası, Silifke’nin Susanoğlu Sahili’nde Ertan Rüstem ve Yazı Tura Band’ın ardından Can Bonomo, Mezitli’nin Fındıkpınarı Yaylası’nda Ayşe Dinçer, Mut’un Kozlar Yaylası’nda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.