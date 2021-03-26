Mersinli Hande ‘düşes’ olacak

MERSİN'de doğup büyüyen Hande Macit, bir peri masalını gerçeğe dönüştürüyor. İşi nedeniyle Hollanda'da yaşayan 28 yaşındaki Macit, Avrupa'nın en eski ve en uzun hüküm sürmüş hanedanlıklarından birine gelin gitmeye hazırlanıyor. Genç kadın, Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın yöneticisi Dük Borwin ve Düşes Alice'in büyük oğlu olan 29 yaşındaki Veliaht Prens Alexander Herzog zu Mecklenburg ile nişanlandı. Çift, yaşadıkları Hollanda'nın Rotterdam kentinde düğün hazırlıklarına başladı.

DAVETTE TANIŞTILAR

Macit ile Prens Alexander'ın tanışma hikayesi de masalları andırıyor. Çiftin ilk karşılaşması geçen yıl haziran ayında Hollanda'da verilen bir davette gerçekleşmiş. Birbirlerini görür görmez aşık olan çift, evlilik kararını da oldukça hızlı bir şekilde aldı. Başarılı Türk iş kadını, evlilik sonrasında ise ‘düşes' unvanı alacak. Böylece Macit, bu sıfatla anılan ilk Türk olarak da tarihe geçecek.

Hollandalılara Türk yoğurdu satıyordu

HANDE Macit, Tarsus Amerikan Koleji'nden çift diploma ile mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Hollanda'ya gitti. Rotterdam'da Erasmus Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirmesinin ardından birçok firmada üst düzey yetkili olarak çalıştı. Daha sonra Hollanda'da yaşayan ağabeyi ile Luwia Yoghurt şirketini kurarak ev yoğurdu üretimine geçti. Ürünlerinin oldukça rağbet görmesi üzerine Macit, Hollanda'nın en başarılı genç girişimcilerinden biri olarak adından söz ettirmeye başladı.

Düğün Mersin'de olacak

ÇİFTİN nişanı koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleşti. Kızının yaşadığı mutluluğu onunla birlikte paylaşan Hande Macit'in babası avukat Suphi Macit, “Prens'in ailesi de bizler de bu olaya çok sevindik ve mutlu olduk” dedi. Türkiye'de de geleneklere uygun düğün yapmak istediklerini belirten baba Macit, “Pandemi sebebiyle nişana gidemedik. İnternet üzerinden katıldık, Prens'in ailesi de aynı şekilde. Ama imkanlar el verirse düğün için Almanya'ya gitmek ve daha sonrasında burada da bir düğün yapmak istiyoruz” diye konuştu. Çiftin düğün tarihinin ise henüz netleşmediği belirtildi.