Merve Aydın’ın acı günü

Milli atlet Merve Aydın'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın hayatını kaybetti.

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Survivor’da 2013’te 3., 2015’te ise 2. olan milli atlet Merve Aydın, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Acı haberi Instagram hesabından veren Aydın, cenaze bilgilerini de paylaştı.

ANNESİ İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgilenen Merve Aydın, dün de Instagram hesabından paylaşım yaparak “Sizlerden annem için dua istiyorum” demişti.

“ANNEMİ KAYBETTİK”

Aydın, paylaşımından saatler sonra annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aydın, “Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Aydın, “Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii’nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.