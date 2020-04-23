Mesafeler sevgiye engel değil: Evden çıkmadan Anıtkabir’e karanfil göndermek mümkün
Evimizden çıkamadığımız bugünlerde Anıtkabir’e karanfil bırakıp 23 Nisan’da Atatürk’e sevgimizi göstermenin yepyeni bir yolu var.
ING Bank, 23 Nisan’da, Türk Milletinin Atatürk’e olan sevgisini ifade edebilmesi için ataminyanindayim.com adlı internet sitesini açarak, evden çıkmadan da Ata’ya sevgimizi gösterebilmenin yeni bir yolunu yarattı.
Dilerseniz ücretsiz olarak, ataminyanindayım.com adresinden, Ulu Önder’e bir karanfil gönderebilir ve mesajınızı bırakabilirsiniz. Yollanan tüm karanfiller ING Bank tarafından Anıtkabir’e ulaştırılacak.