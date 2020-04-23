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Mesafeler sevgiye engel değil: Evden çıkmadan Anıtkabir’e karanfil göndermek mümkün
Mesafeler sevgiye engel değil: Evden çıkmadan Anıtkabir’e karanfil göndermek mümkün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünde, corona virüsü salgını nedeniyle ülkece evde kalacağız. Anıtkabir'i ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi isirahatgahını ziyaret edemeyeceğiz. Ancak evden çıkmadan da Anıtkabir'e karanfil yollayıp Ata'mıza sevgimi göstermemiz mümkün.
Yaşam 23 Nisan 2020 - 12:41

Evimizden çıkamadığımız bugünlerde Anıtkabir’e karanfil bırakıp 23 Nisan’da Atatürk’e sevgimizi göstermenin yepyeni bir yolu var.

ING Bank, 23 Nisan’da, Türk Milletinin Atatürk’e olan sevgisini ifade edebilmesi için ataminyanindayim.com adlı internet sitesini açarak, evden çıkmadan da Ata’ya sevgimizi gösterebilmenin yeni bir yolunu yarattı.

Dilerseniz ücretsiz olarak, ataminyanindayım.com adresinden, Ulu Önder’e bir karanfil gönderebilir ve mesajınızı bırakabilirsiniz. Yollanan tüm karanfiller ING Bank tarafından Anıtkabir’e ulaştırılacak.