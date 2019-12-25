Mesut Özil’den ayakta alkışlanacak hareket

Futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ne kadar yardımsever bir kişilik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Üstelik bu defa eşi Amine'yi de işin içine kattı.

Dünya çapındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşan ve onlara destek veren Big Shoe adlı organizasyona destek veren ve bu destek çerçevesinde 1000 çocuğun hayatını değiştiren Mesut Özil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu süre zarfında kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Düğünlerinden önce yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile bu sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldıklarını açıklayan ve katıldıkları kampanyaya bağışlarıyla destek olan düğün konuklarına, hayranlarına ve takipçilerine teşekkür eden Özil, hesabından bir teşekkür metni yayınlandı. Halihazırda 219 çocuğun tedavisiyle ilgilendiklerinin müjdesini veren ve onların sağlıklarına kavuşması adına çalıştıklarını söyledi.

“BU SADECE BAŞLANGIÇ”

Yaptığı desteklerin ve yardım elini uzatmak istediği çocukların varlığından haberdar olan Özil, 2020 yılında da sosyal sorumluluk kampanyasına destek vereceğini söylerken; “Bu sadece başlangıç! 2020’yi dört gözle bekleyelim ve ihtiyacı olan yüzlerce çocuğa hep birlikte yardım edelim” laflarını kullandı.