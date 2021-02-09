Meteorlar açık artırmayla satılıyor

New York’ta satışa çıkan gök taşları arasında, Mars ve Ay’dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Christie’s müzayedesi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Herkesin bir gök taşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde” diye konuştu. (DHA)

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