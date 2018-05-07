Meteoroloji profesöründen yağış uyarısı; Bir ay boyunca öğlen saatleri…

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Hükümet yetkilileri tarafından ‘500 yılda bir görülen yağış’ şeklinde yorumlanan Ankara’daki sel felaketi hakkında uzmanların yorumları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan uzman isimlerden biri de Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu. Yaşananların afetten öte plansız kentleşmenin yarattığı bir sonuç olarak değerlendirilmesi gerektiğini de söyleyen Kadıoğlu, “Boğaziçi denilen yeri bina ile doldur sonra da aniden bastıran yağış! Yok öyle” tweetiyle tepkisini gösterdi. Benzer bir felaketin bir daha yaşanmaması adına “Ankara Mamak’ta bir daha sel zarar vermemesi için o boğaz en az 100 yıllık yağışın su seviyesine göre bina ve yollardan boşaltılması lazım nokta” şeklinde bir uyarıda bulunan Profesör Kadıoğlu, böylelikle haberin sadece bir doğal felaket şeklinde verilmesini de eleştirdi.

YAĞIŞLAR KONUSUNDA UYARDI

Ankara’daki yağışların yurt genelinde de görüleceğini verdiği bir tablo ile örnekleyen Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Mayıs ayı konusunda şu uyarıda bulundu: “Mayıs ayı ile beraber ülke olarak gökgürültülü sağanak yağışların en yüksek olduğu döneme girmiş bulunmaktayız. Gün boyunca ve özellikle de öğlen saatleri civarına dikkat”