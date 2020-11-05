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Meteoroloji’den aşırı yağış uyarısı: Akşam etkisini artıracak
Meteoroloji’den aşırı yağış uyarısı: Akşam etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın yer yer şiddetli ve aşırı olabileceğini duyurdu.
Yaşam 5 Kasım 2020 - 11:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri ve Artvin’de kuvvetli, Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.,

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İHA)

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Son güncelleme: 11:31 - 05.11.2020