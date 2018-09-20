Metin Özülkü işletmeci oldu

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Ünlü müzisyen Metin Özülkü, Survivor ve dizilerden tanıdığımız Yiğit Dikmen'le birlikte Meydan Beşiktaş çatısı altında Champs Sports Pub'ı işletmek üzere kolları sıvadı… Meydan Beşiktaş patronlarından Doğan Şeker ve Münir Atamer'le bir araya gelen ikili geçtiğimiz gün ortaklık sözleşmesi imzaladı ve daha sonra yaptıkları açıklamada her türlü spor karşılaşmalarının ağız tadıyla ve keyifle izlenilebileceğini, aynı zamanda haftanın birçok gününde ünlü müzisyen ve şarkıcıların performanslarıyla misafirlerine doyumsuz saatler yaşatacağını ve daha bir dolu sürprizle Champs Sports Pub'ın İstanbul'un en özel mekanlarından biri olacağını müjdelediler.