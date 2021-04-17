Metin ve Nevra Serezli’nin çocuğu olmak mutluluk

Bordo Bereli askerlerin kahraman­lık hikayesini anlatan Savaşçı dizisi 5. sezonuyla FOX'ta ekrana geldi. Dünyanın en zor şartla­rında görev yapan, vatanı için her şeyi feda etmeye hazır kah­ramanların hikâyesinin anlatıl­dığı dizide Albay İbrahim Kopuz karakterine hayat veren tecrü­beli oyuncu Murat Serezli'yle diziye oyunculuğa ve ailesine dair sohbet ettik…

■ Savaşçı'nın 5 sezondur ekran başarısının sırrı verdiği mesaj mı?

Bu dizi, gösterdikleri kah­ramanlıkları sadece yüzeysel olarak bilebildiğimiz ama top­lumumuzda her zaman saygı ve hayranlık uyandıran Bordo Bereliler'in yaşamlarına seyir­ci için ışık tutuyor. Dünyanın en zor mesleğinin doğasını ve o kahramanları anlamamızı sağlıyor. Verdiği mesajların­da, kaba hamasetten, siya­si göndermelerden, provokatif mesajlar­dan, etnik milliyet­çilikten kesinlikle uzak duruyor; algı oluşturma­ya çalışan gizli mesajlar içermi­yor. Atatürk'ün ilkelerini, ülkü­sünü, Türklüğün özünü ve Türk birliğini odağın­da tutuyor.

ANNEM EN SIKI TAKİPÇİSİ

■ Nevra Serezli de diziyi izleyenler arasında mı?

Her bir bölümün her bir dakikasını izledi. Hatta uygun olmadığında kayde­dip, sonra izleyerek. O ve teyzem ailede dizinin en sıkı takip­çileri.

■ Yıllar boyu aşk­ları, sevgileri ve birbirlerine say­gılarıyla örnek gösterilen Nev­ra ve Metin Serezli'nin evladı olmayı nasıl anlatırsınız?

Mutluluk. Böyle huzurlu bir yuvada, sevgiyle, açık fikirlilik­le, saygı ve eşitlikle, çocuklarını dinleyen, iletişime ve özgürlüğe açık, aydın, bilgili, kültürlü, şef­katli, ilgili, modern anne-baba ile büyümek, nihayetinde bizim de kendi çocuklarımıza aynı değerleri aşılamamıza, aynı dizgeleri ve davranışları aktar­mamıza sebep oluyor. Evlatları­nıza nasıl davrandığınıza dikkat edin; çünkü genellikle onlar da torunlarınıza öyle davranacak.

■ Metin Serezli aramızdan ayrılalı 8 yıl oluyor. Size bırak­tığı en büyük miras nedir?

Adalet, doğru sözlülük, ahlak, özgür düşünce. Eşine, işine ve insanlara saygılı, erdemli ve prensip sahibi birisi olmak. Ve oyunculuk sanatına yaklaşımı ile espri anlayışı…

VATAN VE ASKERLERİMİZE KARŞI ÇOK DUYARLIYIZ

■ Kardeşim asker olduğu için benim Savaşçı'yı izle­meye yüreğim dayanmıyor. Böyle çok yo­rum geliyor mu?

Her bölü­mümüzde duygulara hitap eden anlar ya da konuşmalar oluyor. Bunların bazıları çekim içinde olduğumuz halde bizleri de etkili­yor. Mesela bir askeri, tutsak olduğu örgütten kurtarıp, iki yıldır onun şehit olduğunu sanan anne-babasına kavuşturduğumuz bir sekans vardı. Hepimiz bir çekimde olduğumuzun farkın­da olmamıza rağmen gerçekten duygulanma­dan edemedik. Savaşçı dizisinde oynayan/oyna­mış olan herkes vatanı ve onun asker evlatları konusunda çok duyarlı. Bi­zim bu hassasiyetimiz de anlattığımız öyküler aracı­lığıyla seyirciye samimi ve gerçek bir şekilde geçiyor. Ailesinde asker olan ya da bu konuda daha çok du­yarlı olan seyircilerimiz de bir kat daha fazla duygula­nıyor elbette.

■ Savaşçı'nın yeni sezonunda izleyici neler bekliyor?

Yarısı değişmiş, yeni bir ‘Kılıç Timi' bekliyor. Aksiyon, dram, şaşırtıcı hikaye dönüşleri, beklen­medik olaylar ve feda­karlıklar yeni sezonda da aynen seyirciyi heyecan­landırmaya ve duygulan­dırmaya devam edecek.

UMARIM O YAŞLARDA EDİZ HUN GİBİ OLURUM

■ Yeşilçam efsanesi Ediz Hun'la sette olmak nasıl?

Ediz Hun, çok beyefendi, kültürlü, yakışıklı, çalışkan, disiplinli ve sağlıklı, dinç. Umarım o yaşlarımda onun gibi olurum. Benim için hari­ka anlar ve anılar birikiyor. Çalıştığımız 3 günün üstüne anneme beni övgülere boğan bir mesaj atmış. Annem de çok duygulandı tabii…

■ Pandemi süreci ailenizi ve sizi nasıl etkiledi?

Evden hemen hemen hiç çıkmadım. 10 ayda, en fazla 4-5 kere diziden arkadaşlarla bu­luşmuşuzdur. Evde hobilerimle uğraştım. Bol bol film, dizi, ki­tap, oyun, internet; çocuklar ve ev için ihtiyacımız olan en az 10 mobilya vardı, onları aldık ve montajlarını yaptım; pan­deminin takibi, ailecek zaman geçirmek, çocukların eğitimi. Tüm aile ekstra dikkatli ve disiplinliydik. Setim şehir dı­şında olduğu için 4 yıldır kısıtlı zamanlarda görüşebiliyorduk. On ay hiç ayrılmadan beraber zaman geçirdik böylece.