Metin ve Nevra Serezli’nin çocuğu olmak mutluluk

Bordo Bereli askerlerin kahramanlık hikayesini anlatan Savaşçı dizisi 5. sezonuyla FOX'ta ekrana geldi. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, vatanı için her şeyi feda etmeye hazır kahramanların hikâyesinin anlatıldığı dizide Albay İbrahim Kopuz karakterine hayat veren tecrübeli oyuncu Murat Serezli'yle diziye oyunculuğa ve ailesine dair sohbet ettik…
■ Savaşçı'nın 5 sezondur ekran başarısının sırrı verdiği mesaj mı?
Bu dizi, gösterdikleri kahramanlıkları sadece yüzeysel olarak bilebildiğimiz ama toplumumuzda her zaman saygı ve hayranlık uyandıran Bordo Bereliler'in yaşamlarına seyirci için ışık tutuyor. Dünyanın en zor mesleğinin doğasını ve o kahramanları anlamamızı sağlıyor. Verdiği mesajlarında, kaba hamasetten, siyasi göndermelerden, provokatif mesajlardan, etnik milliyetçilikten kesinlikle uzak duruyor; algı oluşturmaya çalışan gizli mesajlar içermiyor. Atatürk'ün ilkelerini, ülküsünü, Türklüğün özünü ve Türk birliğini odağında tutuyor.
ANNEM EN SIKI TAKİPÇİSİ
■ Nevra Serezli de diziyi izleyenler arasında mı?
Her bir bölümün her bir dakikasını izledi. Hatta uygun olmadığında kaydedip, sonra izleyerek. O ve teyzem ailede dizinin en sıkı takipçileri.
■ Yıllar boyu aşkları, sevgileri ve birbirlerine saygılarıyla örnek gösterilen Nevra ve Metin Serezli'nin evladı olmayı nasıl anlatırsınız?
Mutluluk. Böyle huzurlu bir yuvada, sevgiyle, açık fikirlilikle, saygı ve eşitlikle, çocuklarını dinleyen, iletişime ve özgürlüğe açık, aydın, bilgili, kültürlü, şefkatli, ilgili, modern anne-baba ile büyümek, nihayetinde bizim de kendi çocuklarımıza aynı değerleri aşılamamıza, aynı dizgeleri ve davranışları aktarmamıza sebep oluyor. Evlatlarınıza nasıl davrandığınıza dikkat edin; çünkü genellikle onlar da torunlarınıza öyle davranacak.
■ Metin Serezli aramızdan ayrılalı 8 yıl oluyor. Size bıraktığı en büyük miras nedir?
Adalet, doğru sözlülük, ahlak, özgür düşünce. Eşine, işine ve insanlara saygılı, erdemli ve prensip sahibi birisi olmak. Ve oyunculuk sanatına yaklaşımı ile espri anlayışı…
■ Kardeşim asker olduğu için benim Savaşçı'yı izlemeye yüreğim dayanmıyor. Böyle çok yorum geliyor mu?
Her bölümümüzde duygulara hitap eden anlar ya da konuşmalar oluyor. Bunların bazıları çekim içinde olduğumuz halde bizleri de etkiliyor. Mesela bir askeri, tutsak olduğu örgütten kurtarıp, iki yıldır onun şehit olduğunu sanan anne-babasına kavuşturduğumuz bir sekans vardı. Hepimiz bir çekimde olduğumuzun farkında olmamıza rağmen gerçekten duygulanmadan edemedik. Savaşçı dizisinde oynayan/oynamış olan herkes vatanı ve onun asker evlatları konusunda çok duyarlı. Bizim bu hassasiyetimiz de anlattığımız öyküler aracılığıyla seyirciye samimi ve gerçek bir şekilde geçiyor. Ailesinde asker olan ya da bu konuda daha çok duyarlı olan seyircilerimiz de bir kat daha fazla duygulanıyor elbette.
■ Savaşçı'nın yeni sezonunda izleyici neler bekliyor?
Yarısı değişmiş, yeni bir ‘Kılıç Timi' bekliyor. Aksiyon, dram, şaşırtıcı hikaye dönüşleri, beklenmedik olaylar ve fedakarlıklar yeni sezonda da aynen seyirciyi heyecanlandırmaya ve duygulandırmaya devam edecek.
■ Yeşilçam efsanesi Ediz Hun'la sette olmak nasıl?
Ediz Hun, çok beyefendi, kültürlü, yakışıklı, çalışkan, disiplinli ve sağlıklı, dinç. Umarım o yaşlarımda onun gibi olurum. Benim için harika anlar ve anılar birikiyor. Çalıştığımız 3 günün üstüne anneme beni övgülere boğan bir mesaj atmış. Annem de çok duygulandı tabii…
■ Pandemi süreci ailenizi ve sizi nasıl etkiledi?
Evden hemen hemen hiç çıkmadım. 10 ayda, en fazla 4-5 kere diziden arkadaşlarla buluşmuşuzdur. Evde hobilerimle uğraştım. Bol bol film, dizi, kitap, oyun, internet; çocuklar ve ev için ihtiyacımız olan en az 10 mobilya vardı, onları aldık ve montajlarını yaptım; pandeminin takibi, ailecek zaman geçirmek, çocukların eğitimi. Tüm aile ekstra dikkatli ve disiplinliydik. Setim şehir dışında olduğu için 4 yıldır kısıtlı zamanlarda görüşebiliyorduk. On ay hiç ayrılmadan beraber zaman geçirdik böylece.