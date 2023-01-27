Metrelerce karla örtünen Bahçesaray’da sonbahar gibi kış

Van'ın en çok kar alan ilçelerinden Bahçesaray'la ulaşım sağlanan ve onlarca çığ yatağı bulunan kara yolunda, bu yıl alışılagelen kar örtüsü yerine sonbahardan kalma görüntüler dikkat çekiyor.

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Bahçe Saray ilçesinde yoğun kar nedeniyle önceki yıllarda sürekli kapanan Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 24 santimetre ölçüldü. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgede, zorlu şartlara rağmen adeta kardan tüneller açarak ulaşımı sağlayan kara yolları ekipleri, bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle en rahat dönemlerinden birini yaşıyor.

2020 YILINDA 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ

4-5 Şubat 2020’de meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği yolda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekleyen ekipler, zaman zaman oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede kış boyunca kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemleyen, zor şartlarda yaşayan kırsal mahalle sakinleri de bu yıl ocak ayının sonlarına gelmelerine rağmen kar yağmamasından endişe duyuyor.

Geçen yıl metrelerce karın bulunduğu, zorlu çalışmaların yürütüldüğü noktalardan çekilen yeni görüntüler, yağışların ne kadar azaldığını ortaya koydu.

“GEÇEN YIL 5 METRE KAR VARDI”

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Bakımevi Personel Sorumlusu Murat Yücel, geçen yıla oranla bölgeye bu yıl hiç kar yağmadığını söyledi.

Az miktarda yağan karın da hemen eridiğini anlatan Yücel, şöyle konuştu:

“Eriyen kar buzlanmaya neden oluyor. Bu nedenle sürekli yolda tuzlama yapıyoruz, vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasın diye. 14 personel 8 iş makinesiyle hazır bekliyoruz. Zorlandığımız zaman Van’dan destek alıyoruz. Şu ana kadar zorluğumuz olmadı çünkü kar yağmadı. Geçen yıl kar çok fazlaydı. Bazı yerlerde 5-6 metre kar vardı. Tüneller oluşturarak ilerliyorduk. Çığ riski çok yüksekti. Geçen yıl 5 metre kar olan yerde şu anda 30 santimetre kar yok. O da eridi. Biz yine de hazır bekliyoruz. Sabah yolu kontrol ediyoruz. Esinti olduğunda dağdaki kar yolda toplanıyor. Ona müdahale ediyoruz.”

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Mahalle sakinlerinden İrfan Caniş de bu sene daha önce görmedikleri kuraklıkla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Ocak ayının sonlarına gelmelerine rağmen köyde kar olmadığını belirten Caniş, “75 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Kar yağmayınca ot da olmuyor. Hayvanlar bundan etkileniyor. İnşallah Allah rahmetini bizden esirgemeyecek. Geçen yıl burada metrelerce kar vardı. Yoldan geçen araçları göremiyorduk. Bu yıl hiç kar yağmadı ama havalar çok soğuk” ifadelerini kullandı. (AA)