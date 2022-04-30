Metrelerce yükseklikteki dağları çelikle örüyorlar

Erzurum'da dağlar, kaya parçalarının yağışlar sonrası koparak kazalara yol açması nedeniyle çelikle örülüyor.

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Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki dağlardan kopan taş ve kayalar, yıllardır büyük tehlike saçıyor.

Dev kayaların yola düşmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için Karayolları 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. İhaleyi alan firma belirlenen dağların yamaçlarını, çelik tellerle kapatıyor.

Tonlarca ağırlıktaki çelik tel balyaları vinçle 100 metreye varan yüksekliğe taşıyan işçiler, aşağı sarkıtılan tel örgüleri demirlerle kayalıklara sabitliyor.



Ekip şefi Mehmet Şirin Karan, “Vinç yardımı ile dağın zirvesine taşıdığımız 3’er metre uzunluğundaki çelik tel balyaları aşağı doğru sarkıtıyoruz. Daha sonra belimize bağladığımız halat yardımı ile onları birbirine monte ederek aşağı iniyoruz. Bu işi yapabilmek için dağcılık eğitimi aldık. 7 kişilik ekibiz. Hepimiz yüksek alanlarda iş yapan, iple erişim tekniklerini öğrenenlerin alabildiği Irata sertifikasına sahip” dedi. (DHA)

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