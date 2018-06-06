Metrobüs tarihinin en ilginç kavgası: “Üstüne kusarım senin”

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Her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu taşıma araçları gerek kalabalık gerek günlük hayatın stresi ve daha sayılabilecek onlarca nedenle bir çok kavga sahne oluyor. Zaman zaman fiziksel şiddetinde yaşandığı bu kavgalar defalarca haberlere de konu oldu. Ancak İstanbul'da metrobüste çekilen ve sosyal medyaya düşen son kavga diğerlerine hiç benzemiyor. İki kadın yolcu arasında yaşanan ve nedeni hennüz bilinmeyen kavgayı ilginç klan ise kadınlardan birinin sözleri ve hareketleri.

Başka bir yolcunun telefonla kaydettiği görüntülerde ayakta duran kadın yolcu oturan bir kadınla tartışıyor. Ayakta Duran kadın bir anda ‘senin üstüne kusarım' deyip parmağını ağzına götürüyor. Tartıştığı kadının üzerine eğilerek öğüren kadın daha sonra uzaklaşıyor. Bu hareketin üzerine karşı taraftan ‘manyak mısın sen' yanıtını alan kadın ‘evet manyağım' deyip oradan uzaklaşıyor. Kavganın devamında ne olduğunu şimdilik bilmiyoruz ama bu görüntüler bile tek başına bu güne kadar şahit olunan kavgaların en ilginci olma unvanını hak ediyor.