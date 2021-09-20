Metrobüs üzerinde seyahat eden YouTuber: Pişmanım

İstanbul'da metrobüs üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan YouTuber Yunus Emre Özer, serbest bırakıldı. Özer, "Pişmanım" diyerek bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

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Metrobüs üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Sinyor Taklacı adıyla bilinen YouTuber Yunus Emre Özer, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özer, “Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim” dedi.

“Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin. Dersimi aldım” diyen Özer, “Bir daha yapmayacağım. Buraya kadar bir limit koydum. Metrobüsün üstüne atlıyordum, şimdi metrobüsle gideceğim” diye konuştu.

Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl üstüne çıktıysam şimdi içinde gideceğim. Bu işi tavsiye etmem kesinlikle.”

“Sadece kendime güvendiğim için bu yollara düştüm. Ama bunları kesinlikle denemeyin.”

“Alternatif olarak başka sporlar yapabilirsiniz ama bunu yapmayın. Yaparsanız da adliyeye girersiniz. Pişmanım.” (DHA)