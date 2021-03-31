Mevsim normallerinin altındaki sıcaklık arı ölümlerini artırdı

Bursa’da mart ayında hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyretti. Baharın gelişiyle kış uykusundan uyanan arılar ise kovanlardan çıkarak, polen toplamaya başladı. Arılar, baharın gelmesiyle birlikte de peteklere yumurtalarını bıraktı.

Ancak hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve uzun süreli kar yağışları arıları olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle arılar kovanlara geri çekilirken, ölümler de yaşandı.

“ARI ÖLÜMLERİ YÜZDE 70’E VARDI”

20 yıldır arı çiftliği sahibi olan İslam Dikbıyık, “Bu yılın başından itibaren yüzde 70`e varan ölümler oldu. Bu dönemde ballıbabalar açmış oluyordu. Şimdi ise kar yağıyor. Bu kar yağışından sonra ne kadar zayiatımız olacak bilemiyoruz” dedi.

Arıların geri çekildiğini söyleyen Dikbıyık, arıların altıgenlerin içerisine yumurta attıklarını ancak onları ısıtamadıkları için öldüklerini açıkladı.

“BAL REKOLTESİ DÜŞÜYOR”

Bal fiyatlarında artış olacağına söyleyen Dikbıyık, “2020 yılında da çok düşük bir rekoltemiz vardı. Bu yılı da yaşayıp göreceğiz ama her geçen yıl biraz daha daralma söz konusu oluyor” dedi.

Dikbıyık, arıların insan yaşamı için önemine dikkat çekti: “Einstein`ın da dediği gibi; arılar ölürse 4 yıl sonra insanlığın da sonu gelmekte. İnsanların yediği gıdaların yüzde 85`ini arılar döllemeyle sağlıyor. İnsanların ayakta kalabilmesi için mutlaka arıya ihtiyaç var. Arılar öldüğü için üretim bu yıl az olacak. Bu bal fiyatlarını da etkileyecek.”

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Ülkede giderek artan ölümlere dikkat çeken Çakmak, bu yıl daha fazla ölümün yaşandığını vurguladı.

“ARTAN ÖLÜMLERİN NEDENİ SADECE SOĞUK HAVA DEĞİL”

Çakmak, arı ölümlerinin yaşanmasında başka nedenlerin de olduğuna dikkat çekti:

“Olayı tamamen soğuk havalara bağlamamak gerekiyor. Fakat güçlü arılar, hastalık, parazit teşhisleri doğru yapıldıysa, tedavisi doğru yapıldıysa, biraz da arının besini varsa zarar görmez. Biz deneme alanımızda en zayıf arıları test ediyoruz. Havalar kapalı, soğuk, karlı geçtiği zaman bu zayıf arıların ölme ihtimali daha yüksek.”

Çakmak, arı ölümlerinin artma sebeplerinden birinin zayıf arılarla kışa girilmiş olması olduğunu söyledi. (DHA)