Meyve kasasından langırt, cevizden top

Elazığ'da üniversite öğrencisi bir genç, köyünde yaşayan çocukların sosyal aktivitelerde bulunması için plastik meyve kasası üzerine tahta çubuklar ve plastik kapaklarından langırt yaptı.

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Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Ensar Gürsul, köyünde yaşayan çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir fikir buldu.

Çocukların langırt oynaması için plastik meyve kasasının içine tahta çubukları yerleştiren Gürsul, daha sonra langırt oyuncusu olarak da çivinin uçlarına plastik kapak taktı.

Top olarak da ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi.

Ensar Gürsul, “Köyümde yaşayan çocuklar mutlu olsun, beraber oyun oynasınlar ve okuldan geldikten sonra sosyal aktivite olsun diye langırt yaptım. Çocuklar çok mutlu oldu” diye konuştu. (İHA)