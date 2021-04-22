Mezarın üstüne bina dikmişler

Dervişali Mahallesi’nde Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi’nin mezarının bir bölümü, iki binanın duvarları altında kalıyor. Apartmanlardan birinin alt katında oturanların penceresi direkt mezarlığa bakarken, diğer binanın tuvalet penceresi de yine mezarla bitişik durumda.

100 yıl önceki sigorta haritasında ise o noktanın mezarlık olduğu açık bir şekilde görülüyor.

1970 yılında yerleştirilen mezar taşında, ‘Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi’ yazıyor.

Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, “Bir mezarın üzerine iki tane birden bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar. Mezar binanın altına girmiş” dedi.

“BU BİR SKANDAL”

Dilbaz, sözlerine şöyle devam etti:

* Müftü Hüseyin Efendi 4. Murat döneminin ünlü bir şeyhülislamı. 4. Murat tarafından denizde idam ettirilen ama Müftü Hüseyin Efendi’nin tarihsel kayıtlarda Büyükçekmece açıklarında idam edilip oradan kumsala gömüldüğünü biliyoruz.

* Eğer bizim bilmediğimiz bir şekilde naaş oradan buraya taşındıysa buraya defnedildiyse bilemem. Buna dair bir kayıt yok belki birisi kendi kafasına göre bir yazı yazmış olabilir. Ama net olan bir şey var. Burası mezarlık ve orada bir mezar var.

* Arkadaki net bir mezar. Mezarın taşını yandaki binanın altında kalacak şekilde yapmışız. Yani burada mezarı bile bile üzerine bina dikmişiz. Üzerinde hayvan pisliklerinin bile görüldüğü, tuvalet camının olduğu bir yer.

* Arka tarafta bir tuvalet var, burada bir Osmanlı kabri var. Üzerine yazılan yazı doğru ise burada 4. Murat’ın Şeyhülislamının kabri var. Ve onun yanında bir tuvalet var. Bu bir skandal.

Fatih Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, mezarlığın 2005 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildiği, 2020 yılı itibarıyla da belediye tarafından burası için bir proje çalışması yürütüldüğü belirtildi. (DHA)