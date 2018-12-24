Mezuniyet balosuna katılmak isteyen 16 yaşındaki kızın inanılmaz değişimi!

16 yaşındaki Josie Desgrand, 127 kiloydu. Görünüşünden memnun olmayan genç kız, sosyal medyada gezindikçe kendisini gördüğü kişilerle kıyaslamaya başladı. Daha önce kilo vermek için diyet girişiminde bulunan ve başarılı olamayan Desgrand, Bored Panda’ya “Bir gün odama gidip kendi kendime ‘Bundan sonra sağlıksız şeyler yemek yok Josie' dedim. Hemen fotoğraflarımı çekmeye başladım. Kilo verdikçe eski görüntülerim beni motive edecekti” dedi.
Josie kendisine küçük hedefler koymaya başladı. Düşük kalorili ve şekersiz şeyler yemeye ve aynı zamanda bol bol su içmeye başladı. Yeni beslenme alışkanlığı sayesinde 89 kiloya kadar düştü. Ardından da spora yazılmaya karar verdi. “Spor yapmak hedefime ulaşmamı hızlandırdı” dedi.
Instagram Josie için harika bir motivasyon kaynağı oldu. Onun değişimine tanıklık etmek ve tavsiye almak isteyenler Josie'yi takip etmeye başladılar. Instagram'daki bir gönderisinde Josie, “Artık insanlar da beni takip ediyordu ve bu beni daha da motive etti. Benden tavsiye almak isteyenlere her gün yardımcı olmaya çalıştım” dedi. Bugün Josie sadece 62 kilo. Neredeyse kilosunun yarısını verdi.
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The concept of weight loss is simple – ‘burn more calories than you consume' but in reality it's certainly not easy! For me, I had to change my mindset. I wanted to lose weight for so long, but it was usually for superficial reasons, wear a bikini, be more popular etc, but I found it wasn't until I genuinely focussed on me, on my health, on being mindful of what I'm eating that my journey became successful. I realised it was going to be a tough journey and that it wasn't just about seeing the number on the scales go down, but more about achieving small goals and making myself accountable for them. My next goal is to tone up, and I will get there, I just need to reset my focus. Happy Friday everyone!