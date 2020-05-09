MHP’li Başkan çöpten 13.5 milyon lira kar etti

İstanbul Silivri'nin MHP'li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 yıl içerisinde çöpten 13.5 milyon lira kar ettiklerini duyurdu. Yılmaz, İstanbul'un 39 ilçesi arasında sadece Silivri Belediyesinin kendi çöpünü kendisinin topladığını belirterek, "Bizden önce müteahhit Silivri'nin çöpünü 18 milyon liraya topluyordu. Biz bunu ortalama 4.5 milyona mal ediyoruz. Yani 13,5 milyon ilçemize hizmet olarak dönüyor" dedi.

31 Mart seçimlerinden sonra Silivri Belediyesinde tasarruf tedbirleri uygulamaya başladıkları belirten Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 33 tane çöp toplama araçları olduğunu ancak belediye kasasından bunlar için para çıkmadığını dile getirdi.

Göreve gelir gelmez çöp toplama sorununa çözüm bulmak için uğraştıklarını söyleyen Yılmaz, “33 tane aracımız var. 31 tanesi hayır hasenat sahibi insanlardan 2 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe edildi. 33 aracı belediye envanterine kaydetmiş durumdayız” diye konuştu.

SADECE SİLİVRİ KENDİ ÇÖPÜNÜ TOPLUYOR

İstanbul’un 39 ilçsesi arasında sadece Silivri belediyesinin kendi çöpünü topladığını açıklayan Volkan Yılmaz şöyle konuştu:

* Biz şunu söyledik, biz kendi imkanlarımızla kendi kaynaklarımızla bu çöpü daha ucuza toplayabiliriz. Çöp işini ihale etmeyen tek belediye olarak, şuan kendi imkanlarımız ve kaynaklarımızla bu çöpü topluyoruz. İstanbul’da çöpünü kendi toplayan tek belediyeyiz. Vatandaşlarımız ‘Bunun bize ne faydası var?' diye sorabilir.

* Müteahhit Silivri’nin evsel atıklarını 18 milyon lira, eski parayla 18 trilyona topluyordu. Şimdi biz bunu ortalama 4.5 trilyona mal ediyoruz. Yani 13,5 trilyon ilçemize hizmet olarak dönüyor. 5 yılda 65-70 trilyon demek. Bu kasada kalan parayla Silivriye yol, park ve çeşitli hizmetler sunabiliriz.

* Biz şunu söyledik, biz kendi imkanlarımızla kendi kaynaklarımızla bu çöpü daha ucuza toplayabiliriz. Çöp işini ihale etmeyen tek belediye olarak, şuan kendi imkanlarımız ve kaynaklarımızla bu çöpü topluyoruz” ifadelerini kullandı.