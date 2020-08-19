MHP’li Başkanın çevre isyanı: Böyle gelecekseniz gelmeyin!

Rize’nin İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, bölgeye günü birlik piknik için gelenlerin çevreyi kirletmelerine isyan etti. Sosyal medya hesabından bırakılan çöpleri paylaşan Başkan Karagöz, "Böyle gelecekseniz lütfen gelmeyin" dedi.

Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan be yaylalara akın eden vatandaşların çevreyi kirletmeleri tepkiyle karşılandı. Rize’nin İkizdere Belediye Başkanı MHP’li Hakan Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgeye piknik için gelip çevreyi pisleten ve çöplerini bırakıp gidenlere ateş püskürdü.

BÖYLE GELECEKSENİZ LÜTFEN GELMEYİN

Günü birlik piknikçilerin bıraktıkları çöplerin ve çevreye verdikleri tahribatın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Karagöz, şu sözlere yer verdi:

* Ne yaparsak yapalım insanlarımızda çevre temizlik bilinci oluşturamazsak sonuç bu. Ovit vadimiz doğa güzellikleriyle çekim merkezi. Günlük piknikçiler de dere kenarlarında gelip piknik yapıyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel gelin görün ki; bu piknikçilerimiz, maalesef ve maalesef günün sonunda bütün gün keyifli zaman geçirdikleri o güzelim alanları, çöplerini bırakıp gitmek suretiyle yaşanmaz kılıyorlar.

* Biz ne kadar uyarsak, arkalarından temizlesek de ardından gelen günlük piknikciler ve yolu kullanan sorumsuz seyahatçiler araç camlarından çöplerini atarak ve piknikçiler de çöplerini yol kenarlarına bırakmak suretiyle veya çöplerini derelerimize atarak doğamızı kirletiyorlar. Böyle gelecekseni, lütfen gelmeyin. İkizderemizi pisletmeyin.