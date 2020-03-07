MHP’li belediye çöpten tasarruf sağlayacak

MHP’li Kütahya Belediyesi kendi çöpünü kendi araçlarıyla toplayacak. Daha önce çöp toplama işi için kiraladığı 26 araca yıllık 16 milyon 400 bin TL ödeyen belediye, çöp toplama işi için 16 milyon 304 bin TL’ye 58 adet araç satın aldı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “10 yıl süreyle kullanacağımız 58 araca verdiğimiz toplam para miktarı 1 yıllık kiralanan çöp araçlarına verilen toplam para miktarına eşittir. Hemşehrilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Kütahya Belediyesi daha önceden 29 yıllığına ihale edilmiş olan çöp temizleme, toplama ve bertaraf sistemlerinin Danıştay kararı ile iptali ve fesih işlemi ile çöp toplama işini kiralık araçlarla yapmaya başlamıştı. Belediye, filosuna kattığı yeni araçlarla çöp toplama işini artık kendisi yapacak ve büyük bir tasarruf sağlayacak.

YENİ ARAÇLAR TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

Kütahya Belediyesi daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 58 yeni aracı filosuna kazandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 31 temizlik aracı ile hizmet ve servis aracı olarak kullanılacak olan 27 araç törenle hizmete girdi. Yeni araçlar için Ziraat Mahallesi’ndeki pazar yerinde tören düzenlendi.

“ÇÖP EN ÖNEMLİ SORUNUMUZDU”

Satın alınan toplam 58 araç hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “Yaklaşık bir yıl önce şehrimizin en önemli sorunlarından birisi çöp toplama sorunuydu. Şehrimizde daha önceden 29 yıllığına ihale edilmiş çöp temizleme, toplama ve bertaraf sistemlerinin Danıştay kararı ile iptali ve fesih işlemi uygulanmasıyla birlikte 16 Eylül'den bu yana belediyenin çöp toplama işlemini kiralık araçlarla yapıyorduk” dedi.

1 YILLIK KİRALAMA BEDELİNE 58 ARAÇ ALINDI

Çöp toplama işlemi için kiraladıkları 26 araca yıllık 16 milyon 400 bin TL ödediklerini, yeni satın alınan 58 adet araca ise toplam 16 milyon 304 bin TL ödendiğini belirten Işık şu sözlere yer verdi:

“31 adet temizlik aracı, 27 adet de hizmet ve servis aracı olmak üzere toplam 58 adet araca 16 milyon 304 bin TL ödeyerek Kütahya'nın malı yaptık. 10 yıl süreyle kullanacağımız 58 araca verdiğimiz toplam para miktarı 1 yıllık kiralanan çöp araçlarına verilen toplam para miktarına eşittir. Hemşehrilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Kütahya Belediyesi olarak satın aldığımız araçlarımızla çöp toplama işlemini kendimiz yapacağız.”

ŞEHİR TURU ATTILAR

Satın alınan araçların içinde; çöp toplama araçları, sıkıştırmalı çöp toplama araçları, konteyner yıkama aracı, arazöz, damperli kamyon, yol süpürme araçları, atık kağıt toplama aracı, servis ve hizmet araçları bulunuyor. Kütahya Belediyesi filosuna kattığı araçlar için düzenlediği törende kurban kesilerek, dualar okundu. Tören sonunda, satın alınan araçlar ile konvoy halinde şehir turu yapıldı.

EDIT: SİBEL GÜLERSÖYLER