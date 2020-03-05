MHP’nin yardım TIR’ı sınırdaki göçmenlere ulaştı

Uğur AKAGÜNDÜZ/SÖZCÜ

Sınırda insanlık dramı yaşayan mülteciler için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gönderilen ilk yardım TIR'ı Edirne'ye ulaştı. TIR'daki malzemeler mültecilere dağıtılmaya başandı. Yardım TIR'ında özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri de bulunuyor.

Yardım organizasyonuna Edirne Valiliği ve AFAD ekipleri de destek veriyor. MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'da bölgeye giderek teşkilatlara destek verdi.

MHP'DEN 3 TIR YARDIM MALZEMESİ

MHP Lideri Bahçeli'nin talimatıyla yola çıkan ikinci yardım TIR'ının bugün, üçüncüsünün ise yarın Edirne'de olacağı belirtildi.

Öte yandan Bahçeli,sınırda çok zor durumdaki çocukların mağdur olmaması bölgede bir göçmen kreşi açılması için de talimat vermişti. Kreşin hazırlıkları son aşamaya gelirken bölgeye ulaşacak TIR'lardaki malzemelerin göçmenlere dağıtılmasına da devam edilecek.