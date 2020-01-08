Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones’un Ayasofya ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar yayınlandı

Bugün Türkiye´den ayrılan Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta-Jones ve çocuklarının, Ayasofya ziyaretinin fotoğrafları yayınlandı. Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'yı gezen çift, yapıya hayran kaldı ve kısa sürecek ziyaretlerini 1,5 saate çıkarak bol bol Ayasofya hakkında bilgi aldı. Çift Ayasofya için 'Eşi benzeri yok" dedi...

Hollywood´un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones´un ziyaret ettikleri sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya’daki fotoğrafı da ortaya çıktı. Ünlü çifti Ayasofya’da gezdiren tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Ayasofya´dan çok etkilendiler ve ‘Bu mabedin eşi benzeri yok’ dediler. O kadar hayran kaldılar ki Ayasofya programlarını uzatarak tam 1 buçuk saat Ayasofya’yı gezdiler. En kısa sürede yeniden gelmek istiyorlar” dedi.

Özel izinle gece Ayasofya´yı gezen çift Kuzguncuk´taki Bet Yaakov Sinagogu´nu da ziyaret etti. Daha önce defalarca Türkiye’ye gelen çift, en kısa zamanda yeniden gelip Kapadokya ve Göbeklitepe´ye gitmek istiyor. DHA