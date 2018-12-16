Michelle Danner, Game Of Thrones’taki Ned Stark’a benzetti

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Los Angeles Acting Studio'nun sahibi ve Hollywood'da yönetmenlik yapan Michelle Danner, İstanbul'da kamera önü oyunculuğu üzerine uygulamalı atölye çalışması yapmıştı. Oyuncu Fercan Bay'ın da katıldığı eğitimde Michelle Danner, Fercan Bay'a, Game of Thrones dizisindeki Ned Stark ve Yüzüklerin Efendisi filminde Boromir karakterine hayat veren İngiliz aktör Sean Bean'a benzediğini söyledi.

Bay ise Michelle Danner'in kendisini ünlü ve başarılı ingiliz aktör Sean Bean'a benzetmesinden gurur duyduğunu ve iki haftalık atölye çalışmasında metod oyunculuğu üstüne önemli teknikleri öğrendiklerini söyledi.