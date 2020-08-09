Michelle Obama: Depresyondayım

Michelle Obama, pandemi döneminde ailesi ve toplumun geçirdiği değişimi anlattığı podcast yayınında, uyku düzeninin bozulduğunu ve gecenin ortasında uyanmaya başladığını söyledi.

Obama yayında, “Hafif derecede bir depresyon yaşadığımı biliyorum. Sadece karantina yüzünden değil, ABD’deki ırksal sorunlar ve her gün bu yönetimin ikiyüzlülüğüne tanık olduğum için. Çok üzücü” dedi.

“AĞIR GELİYOR”

Duygusal iniş çıkışlar yaşadığını belirten Obama, şöyle konuştu: “Sanırım herkes böyle şeyler yaşıyor. Kendiniz gibi hissetmediğiniz zamanlar. Yaklaşık bir haftadır bu duyguya teslim oldum ve kendime yüklenmemeye başladım.”

Obama, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestoları ve ülkeye musallat olan gerginliğin ruh halini oldukça etkilediğini söyledi. Eski first lady, “Her gün siyah bir adamın, siyah bir kişinin aşağılandığı, yok yere suçlandığı, incitildiği ya da öldürüldüğü haberlerini duymak insanı yıpratıyor. Ve bu, hayatımda daha önce hissetmediğim bir ağırlığa neden oldu” şeklinde konuştu.