Michelle Obama’nın oy verme derneğine Selena Gomez de katıldı

Michelle Obama, geçen yıl When We All Vote adlı bir oy verme derneği kurdu. Obama'nın kurduğu ve Tom Hanks, Chris Paul gibi ünlülerin destek verdiği, oy verme hakkını savunan derneğe Selena Gomez, Tracee Ellis Ross ve Kerry Washington gibi yeni isimler de katıldı.

ABD eski başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, 2020 başkanlık seçimleri için şimdiden çalışmalara başladı. 2018’de When We All Vote adında, oy verme hakkını savunan bir dernek kuran Obama’ya pek çok isim o dönem destek vermişti.

Şimdi de, Tom Hanks, Chris Paul gibi ünlülerin destek verdiği derneğe, Selena Gomez, Tracee Ellis Ross ve Kerry Washington gibi yeni isimler de katıldı. Obama ve dünyaca ünlü yıldızlar, 2020 seçimlerine hazır hale gelmesi için hummalı bir çalışma içine girdi.

Michelle Obama, Selena Gomez, Liza Koshy, Shonda Rhimes, Megan Rapinoe, Tracee Ellis Ross ve Kerry Washington'ın derneğin yeni ortak başkanları olduğunu açıkladı. Derneğin halihazırdaki ortak başkanları ise, Obama ile birlikte Lin-Manuel Miranda, Faith Hill, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, basketbol yıldızı Chris Paul. Dernek, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için oy verme hakkı olan herkesin seçmen kaydının yapılması için çalışıyor.