Mide bulantısı hamilelikte nasıl olur?

Birçok hamile kadının yaşadığı mide bulantısı sorunu günlük hayatı zorlaştırmaya başlayan konulardan biridir. Hamilelikte mide bulantısı sorunu kadınların %75’inde görülebilirken bazıları bu sorunu çok kısa zaman yaşayabilir. Peki mide bulantısı hamilelikte ne zaman ve nasıl olur?

Bazı yiyeceklere karşı vücut çok istekli olabilirken bu dönem sevdiğiniz herhangi bir yiyeceği görmeye bile tahammül edemezseniz. Uzun araba yolculukları, kötü kokular, aşırı yağlı besinler mide bulantılarınızı arttırırken gün içerisinde yorgun ve keyifsiz olmanıza neden olabilir. Hamilelikte yükselen hormon düzeyleri mide bulantılarını tetikleyerek gebeliğin 6. haftasında başlayarak 14. haftaya kadar devam etmesine neden olabilir. Hamilelikte mide bulantıları sabah saatlerinde daha çok olurken akşamları daha hafif yaşanabilir. Mide bulantılarını bastırmak için kraker gibi yağ içermeyen atıştırmalıklar ve taze sıkılmış meyve sularından faydalanabilirsiniz.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI İLE BAŞETMENİN YOLLARI

1.Mide bulantılarınızı arttırıcı parfüm, oda kokusu gibi ağır kokulardan uzak durun.

2.Bu dönem artan iştahınız tıka basa yemenize sebep olabilir. Bu nedenle az az ve sık sık yemek mide bulantılarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

3.Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Hazır gıdalardan bu dönem tamamen uzaklaşıp organik besinler tüketerek bebeğinizin ve kendi sağlığınızı korumada destek olun.

4.Hareketsiz yaşam tarzınız var ise buna mutlaka son verin. Açık havada yürüyüş yapmak mide bulantılarınızın hafiflemesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

5.Kusmalarınızı önlemek için zencefilden yararlanabilirsiniz. Zencefili, salata ve meyvelerinize rendeleyerek tüketebilirsiniz.

6.Çayınıza limon damlatabilir veya bir dilim limonu emebilirsiniz.

7.Çantanızda midenizi bastıracak krakerlere yer verebilirsiniz.

8.Mide bulantılarınız günde 2-3 kereden fazla ise doktorunuza başvurmanız daha doğru olabilir. Hamilelikte mide bulantıları bazen vitamin takviyesi ile son bulabilir. Bu nedenle doktorunuz bunu test sonucu tespit edecektir.