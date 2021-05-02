Midyat’ta corona virüsü duası

Süryaniler Paskalya Bayramı’nı, Midyat ilçesindeki Mor Barsavmo Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakarak dua etti. Papaz İshak Ergün’ün yönettiği ayinde, Süryaniler salgının sona ermesini istedi. 3 gün sürecek Paskalya Bayramı kutlamalarında, kilisenin çıkışında cemaate ‘yeni yaşamın ve dirilişin simgesi’ olan boyalı yumurtalar ve çörek dağıtıldı.

“BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK”

Ayinin ardından konuşan Midyat Kiliseleri Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan, salgın tedbirleri nedeniyle evlerde bayramlaşmanın yapılmayacağını ifade ederek, “Biz Süryaniler için bugün kutsal bir gün. Pandemi tedbirleri kapsamında kilisede ayinimizi yaptık. Tüm dünyanın barışı ve huzur için, aynı zamanda corona virüsü hastalığının da bitmesi için topluca dua ettik. Kilisedeki ayinden sonra bizler evlerimizde akrabalarımızın ve sevenlerimizin bayramını telefonla kutlayacağız. Evlere bayramlaşma ziyaretleri olmayacak” dedi.

(DHA)



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