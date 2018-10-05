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Milaois Murphy apandisit sancısı çektiğini düşünürken doğum yaptı
Milaois Murphy apandisit sancısı çektiğini düşünürken doğum yaptı
İrlanda'da yaşayan 18 yaşındaki Milaois Murphy, 26 haftalık hamileyken doğum yaptı ama o ana kadar asla hamile olduğunu anlamadı...
Yaşam 5 Ekim 2018 - 12:52

İrlanda’da yaşayan 18 yaşındaki Milaois Murphy, yaklaşık beş ay önce mutfakta iş yaparken bir anda sancılandı. Hissettiği sancıları apandisit sanan genç kız ne olduğunu anlamadan bir anda pantolonundan aşağıya bir şey gittiğini hissetti ve gördüğü şeye inanamadı…

26 haftalık dünyaya gelen prematüre bebek...

26 haftalık dünyaya gelen prematüre bebek…

26 haftalık hamile olan ve o güne kadar hamile olduğunu anlamayan Milaois Murphy, prematüre bir bebek dünyaya getirdi. Bebek yumruk büyüklüğünde ve 453 gram olarak doğdu. Doğumun hemen ardından ambulansla hastaneye götürülen bebek şu an gayet iyi durumda ve hatta 3 kilo 620 gram ağırlığında.

Milaois Murphy ve kızı...

Milaois Murphy ve kızı…

Genç anne doğum sonrası verdiği demeçte, tekmeleri hissettiğini ama hamile olduğunu düşünmediği için vücudunun bir şeye tepki verdiğini sandığını anlatmış. Hamilelik döneminde de halsiz olduğunu, midesinin bulandığını söyleyen Milaois Murphy, hiçbir belirtiyi hamileliğe yormamış…
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Milaois Murphy ve sevgilisi...

Milaois Murphy ve sevgilisi James…

Son güncelleme: 12:53 - 05.10.2018

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