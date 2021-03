Milaslı doktor ‘Milas Akıllı Köy Projesi’ni’ Afrika’da hayata geçirdi

Muğla'nın Milas ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 22 yıldır görev yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Süleyman Koç sağlık hizmeti vermek için gönüllü olarak gittiği Güney Afrika ülkelerinde geliştirdiği projelerle yöre halkının umudu oldu. Koç ilk olarak 2010 yılında gönülle ve görevli olarak gittiği Somali'nin Mogadişu kentinde sağlık hizmetleri verdi.

SOMALİ'DE ÇOCUKLAR AÇ UYUMASIN PROJESİ GERÇEKLEŞTİRDİ, 300 ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNDU

Ardından 2019 yılında tekrar gittiği Somali'de 4 ay boyunca tedavi ve ameliyatlara giren Op. Dr. Süleyman Koç, Somalili doktorlara bir yandan eğitim desteği verirken bir yandanda “Çocuklar Aç Uyumasın” isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek, topladığı yardımlarla yaklaşık 300 yetim çocuğun bulunduğu okullara yiyecek, içecek desteği ile tuvaletlerin ve eğitim bölümlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını yönetti. Koç “Somali'de halen devam eden iç savaş nedeniyle binlerce çocuk yetim durumda. Ve eğitim ve yaşam şartları oldukça kötü. Orada kaldığım süre içerisinde topladığım yardımlarla bulunduğum kentdeki yetim okulunda iyileştirmeler yaptık. Afrika'daki çaresizliğin içerisinde yaptığım belki küçük bir şey ama her bir birey bu tür küçük yardım ve projelerle farkındalık yaratmaya çalıştım” dedi.

30 YILDIR SÜREN İÇ SAVAŞIN ACILARINI YAŞAYAN ÇOCUKLARA UMUT OLDUK

Somali kırsalında gördüklerinden ve yaşadıklarından çok etkilendiğini belirten Koç “Sağlık ekibi arkadaşlarımızla iyi sağlık koşullarından yoksun Afrika'nın yoksul ülkesinin halkına hekimlik hizmeti vermeye çalışmıştık. Daha önce bu çalışmaların haberini yapmıştık ve destek sağlamıştık. Ardından milyonlarca insanın iç savaşta yaşamını yitirdiği Senegal’in Casamence bölgesinde 30 yıldır süren bir iç savaşın acılarını yaşayan bir köyde, “Milas Akıllı Köy” projesiyle Temiz Su, Sürdürülebilir Tarım, Yenilenebilir Enerji ve Alternatif Eğitim imkânları oluşturabilmek için yardım çağrısında bulunduk. 500 nüfuslu bir köyü, Milas Akıllı Köy Projesi ile buraya her türlü insani yardımı gerçekleştirmek istediğimizi anlattık. Projenin tümüyle hayata geçebilmesi için 120 bin liraya ihtiyacımız vardı. İnsanlık uğruna bir katkımız ve hizmetimiz olsun diyenlere bu projeye destek vermeye çağırıyorum” diye konuştu.

AFRIKA’DA AKILLI MİLAS KÖYÜ

Koç açıklamasının devamında ise; “Daha önce yaptığım iki projede Türk insanının yardımseverlik konusunda duyarlı ve cömert olduğunu gördüm. İnsanların en büyük çekincesi, kandırılma duygusu. Maalesef ülkemiz bunun çok kötü örnekleriyle dolu. Ne yazık ki bu kurumların bazıları faaliyetlerine devam ediyor. Hayat sadece ailemiz, dostlarımız ve sevdiklerimizden ibaret değil. Öncelikle sorumluluklarımızın ve enerjimizin önemli kısmını elbette bu insanlar için ayıracağız. İşimiz; doğa, sokak hayvanları, yakınlarımızdaki ihtiyaç sahibi insanlar ve yüzlerini hiç göremeyeceğimiz insanlar için de enerjimizin bir kısmını ayırmamız gerektiğini; insan olmanın sorumluluğu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PROJELERDE BENİ YALNIZ BIRAKMADILAR

‘proje için her zaman desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Op. Dr. Süleyman Koç, şu ifadelere yer verdi; “Afrika için yıllardır kalıcı iyilikler oluşturan, projelerini büyük bir beğeni ve mutlulukla takip ettiğim projelerimizi hayata geçirmemizde her zaman desteğe ihtiyacımız var. Merkezi İstanbul'da bulunan ve yönetim kurulu başkanlığını Hayri Dağlı'nın yaptığı Idea Universal Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz ve şu anda hayata geçirmeye devam ettiğimiz ve her biri toplam 120 bin TL. ye mal olacak Milas Akıllı Köy Projesi için 32 bin TL.yi topladık. İlk olarak köyün suyunu çıkardık depo ve çeşmeleri yaptık. Temiz Su, Sürdürülebilir Tarım, Yenilenebilir Enerji ve Alternatif Eğitim projesi tamamlanacak. Milas Akıllı Köy Projesi'ne isteyen 10 bin TL. verip adına bir çeşme yaptırabiliyor. İlk olarak Milas sanayi sitesinden Ayşe Erbil Esenkaya adına bir çeşme yaptırdık. İnsanlar projeyi öğrendikçe ilgi ve yardımları da artıyor”

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIM ANLAR OLDU AMA ASLA VAZGEÇMEDİM

Op. Dr. Süleyman Koç sözlerini şöyle noktaladı; “Bu projeleri yaparken bazen hayal kırıklığı yaşadığım zamanlarda oluyor. Temiz su, gıda gibi çok temel ihtiyaçlarını sağlayamayan insanlarla, bu insanlara yardım etmek isteyen insanlar arasında bir köprü olmaya çalışıyorum. Beklenti içine girdiğim insanların yardımını göremeyince üzülüyorum. Bu son proje artık diye düşünüyorum. Ama projenin sonuçlarını görünce ve bu projeler sayesinde tanıştığım gönlü güzel insanlar nedeniyle mutlu oluyorum. Bu kez yeni projeler üretmeye başka köylere su getirmeye çalışıyorum, yaptığım projeleri yaşama geçirmeyi sürdüreceğim. Birlikte çalıştığımız derneğin o bölgedeki faaliyeti devam ediyor. Bu konuda devletimizde her zaman bizim yanımızda ve destekçimiz oldu. Türk insanının yardımseverliğini, iyilikseverliğini dünyanın bir ucunda göstermenin mutluluğunu yaşarken Milas ve Muğlalılarda ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından destek almaya devam ediyoruz”