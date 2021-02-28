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Milaslı kadınlar hem üretip hem satacaklar

Milaslı 14 kadın, ‘Üretimde Pozitif Ayrımcılık’ sloganı ile kooperatif kurdu. 130 köyün kadını önce üretti sonra ürünlerini satışa çıkardı

Yaşar ANTER
Güncellenme: 10:13, 28/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
Milaslı kadınlar hem üretip hem satacaklar

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 14 kadının kurduğu kooperatif 130 köyün kadınını bir çatı altında topladı. Köylü kadınlara eğitim vererek hem üretici olmalarını hem de ürettiklerini Muğla pazarlarında satmaya başladı.

Köylü kadınların emekleri boşa gitmeyecek. Kooperatifte her meslek grubundan kadın var.

Başta belediyeler olmak üzere sivil toplum örgütlerinin kooperatifi büyük ilgi gördü. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Feray Albasan üretim süreci içinde yer alan kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için kurulan kooperatifin hem kadınların ürettikleri ürünleri pazarlamayı hem de kadınların hayata bakış açılarında bir değişiklik yaratmayı amaçladığını belirtti.

Amaç kadınları üretime yönlendirmek.

Feray Albasan konuyla ilgili: “Bu senenin sonuna kadar üretim planlamamızı yaparak, gidip köylülerle konuşacağız; onlara ürettireceğiz, ürettiklerini alıp, pazarlayacağız. Tüm planlamalarımızı bu yıl içinde tamamlayıp, yeni yılda uygulayıp, satışlara başlayacağız” dedi.

Milas yöresine özgü ürünler

ÜRÜNLER MİLAS'A ÖZGÜ OLACAK

Albasan ürün yelpazesi olarak ise  “Coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve yağlı zeytin ürün yelpazemizin ana unsurları. Bunların yanında, köylü kadınlarımıza ürettireceğimiz ürünler; kuru bakliyat, kekik, adaçayı, nane, ıhlamur, tarhana, nar ekşisi, kantaronyağı, kekik suyu. Her ürün, Milas yöresine özgü olacak” dedi.

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Feray Albasan

ÜRETİMDE KADINLAR İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK

Amacımızı köylü kadınlara anlattığımızda gözleri ışıldadı diyen Albasan, “‘Böyle bir şey yaptığımızda alır mısınız, bizim ürünleri' dediler. Siz başlayın üretmeye, ürettiğinizi alacağız dedik. Bizim bu yaklaşımımız onlar için bir umut oldu. Kooperatif olarak biz sadece köylü kadınlardan ürün alacağız ve burada bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Kooperatif ortağı olarak şimdilik 14 kişiyiz. Bu sayıyı çoğaltmayı düşünüyoruz” dedi.