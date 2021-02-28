Milaslı kadınlar hem üretip hem satacaklar

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 14 kadının kurduğu kooperatif 130 köyün kadınını bir çatı altında topladı. Köylü kadınlara eğitim vererek hem üretici olmalarını hem de ürettiklerini Muğla pazarlarında satmaya başladı.

Başta belediyeler olmak üzere sivil toplum örgütlerinin kooperatifi büyük ilgi gördü. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Feray Albasan üretim süreci içinde yer alan kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için kurulan kooperatifin hem kadınların ürettikleri ürünleri pazarlamayı hem de kadınların hayata bakış açılarında bir değişiklik yaratmayı amaçladığını belirtti.

Feray Albasan konuyla ilgili: “Bu senenin sonuna kadar üretim planlamamızı yaparak, gidip köylülerle konuşacağız; onlara ürettireceğiz, ürettiklerini alıp, pazarlayacağız. Tüm planlamalarımızı bu yıl içinde tamamlayıp, yeni yılda uygulayıp, satışlara başlayacağız” dedi.

ÜRÜNLER MİLAS'A ÖZGÜ OLACAK

Albasan ürün yelpazesi olarak ise “Coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve yağlı zeytin ürün yelpazemizin ana unsurları. Bunların yanında, köylü kadınlarımıza ürettireceğimiz ürünler; kuru bakliyat, kekik, adaçayı, nane, ıhlamur, tarhana, nar ekşisi, kantaronyağı, kekik suyu. Her ürün, Milas yöresine özgü olacak” dedi.

ÜRETİMDE KADINLAR İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK

Amacımızı köylü kadınlara anlattığımızda gözleri ışıldadı diyen Albasan, “‘Böyle bir şey yaptığımızda alır mısınız, bizim ürünleri' dediler. Siz başlayın üretmeye, ürettiğinizi alacağız dedik. Bizim bu yaklaşımımız onlar için bir umut oldu. Kooperatif olarak biz sadece köylü kadınlardan ürün alacağız ve burada bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Kooperatif ortağı olarak şimdilik 14 kişiyiz. Bu sayıyı çoğaltmayı düşünüyoruz” dedi.