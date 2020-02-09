Milas’ta köylüler direndi orman kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde orman işletmesi tarafından kesilmek için damgalanan 600 dönümlük yaşlı ve doğal kızılçam ormanı, İkizköy halkı ve Muğla Çevre Platformu'nun (MUÇEP) aylar süren ortak mücadelesi ile kesimden kurtarıldı.

Milas’a bağlı İkizköy Köyü’nde 2019 yılı Ağustos ayında 600 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kesilmek üzere damgalanmaya başlanmıştı. İkizköy halkının kesim çalışmalarını Muğla Çevre Platformu’na (MUÇEP) haber vermesi ile kesimi durdurmak için ortak mücadele başladı.



Kesim için damgalanan orman alanı, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayan kömür sahasının hemen 1 km ötesinde bulunuyor. Ayrıca alan, enerji şirketinin maden sahasını genişletmek için satın almak istediği İkizköy, Karacahisar ve Çamköy halkına ait tarla ve zeytinlik arazilerin tam ortasında yer alıyor. Söz konusu alanın endüstriyel ağaçlandırma adı altında ormansızlaştırılarak Yeniköy-Kemerköy Enerji A.Ş.’ye maden sahası olmak üzere teslim edilmek istendiğini öne süren MUÇEP üyeleri ve köylüler eylemlere başladı.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ORMANDAN AĞAÇ KESİMİNİ DURDURDU

Kasım ayında orman alanında yapılan deneme kesimlerini sahaya giderek fiilen durduran İkizköy halkı ve MUÇEP gönüllülerinin mücadelesi sonucu, Milas Orman İşletme Müdürlüğü 5 Şubat’ta ağaç kesiminden vazgeçtiğini duyurması büyük sevinç yarattı. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Vatandaşlar ve çevre örgütleri tarafından maden sahası olarak kesileceği ve sağlık sorunlarına yol açılacağı gerekçeleri ile karşı oldukları anlaşılmıştır. Yıllardan bu yana vatandaşla uyum içerisinde bulunan kurumumuz için vatandaşlarımızın bu düşüncesi gereği yine ılımlı tutum sergilemesi ve sosyal problemin önüne geçilmesi önem arz etmektedir” denildi.

“KARARLIYIZ ORMANLARI MADENE KURBAN ETMEYECEĞİZ”

MUÇEP’ten yapılı yazılı açıklamada, “Her ne kadar kesim projesinden kesin olarak vazgeçildiği ifade edilmese de, erteleme kararının halkın doğayı koruma kararlığının sonucu olduğunun belirtilmesi olumlu bir adım. MUÇEP’in Orman Çalışma Grubu üyeleri, yalnızca Milas’ta değil, Muğla genelinde orman ekosistemlerinin maden çıkarma ya da odun üretimi gerekçeleri ile kesimleri durdurmak için mücadelelerine devam edecekler” denildi.