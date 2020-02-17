Milli parka komşu yat limanına bilirkişi hayır dedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde yapılması planlanan Yat Limanı, Feribot İskelesi ile Balıkçı Barınağı'nın geliştirilmesi projesi için hazırlanan ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün onayladığı ÇED raporunu, mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti uygun bulmadı. Bilirkişi raporunda, Milli Park'a bin, fok üreme alanına 700 metre uzaklığındaki projenin gerçekleştirilmesi halinde bölgedeki fauna ve floranın zarar göreceğine vurgu yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce Kuşadası’nda bu yıl içinde inşasına başlanacak olan Yat Limanı, Feribot İskelesi ile Balıkçı Barınağı’nın geliştirilmesi projesi Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin atadığı iki ayrı üniversiteden kendi alanlarında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinden onay alamadı.

MİLLİ PARKI ZARAR VERECEK İDDİASI

Güzelçamlı Balıkçı Barınağı’nı kullanan balıkçılar ile çevreye duyarlı bir grup vatandaş geçtiğimiz yıl projeye karşı olmadıklarını, ancak çevre dokusuna uygun olmasını istediklerini belirterek ÇED raporuna itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin atadığı bilirkişilerin hazırladığı raporda projenin çevreye, nesli tükenmekte olan canlılara ve bitişikteki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na zarar vereceğine vurgu yapması dikkat çekti.

BİLİRKİŞİ HEYETİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞI

Bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu raporunda, tasarlanan projenin flora, fauna ve su ürünleri açısından değerlendiren çevre duyarlılığı ön plana çıktı. Milli Park’a bitişik, 70 bin metreküp dolgu ile yapılacak 60-90 ve 125 metrelik üç iskele, 100 tekne kapasiteli balıkçı barınağının 200 kapasiteye çıkarılması, 200 tekne kapasiteli yat limanı projesi için hazırlanan bin 100 sayfalık raporu değerlendiren bilirkişi heyeti özetle şu görüşlere yer verdi;

“Anadolu’nun batı ucunda bu denli önemli biyorezerv alanına bu kadar yakın noktada, böyle bir tesisin inşa edilecek olması, gerek tür gerekse habitat çeşitliliğini tehdit edecektir. Bu denli büyük ölçüde deniz trafiği şüphesiz ekosistem üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Akdeniz’e endemik nadir denizel habitatlardan olan deniz çayırları bir kısmı inşaat sırasında, sonrasında da başlayacak deniz trafiği ile içindeki canlılarla birlikte yok olacak. ÇED Raporuna göre Fok üreme alanı olarak gösterilen alan şimdiki balıkçı barınağına 700 metre, projenin gerçekleşmesi halinde ise 400 metre mesafeye yaklaşacaktır. Fok varlığının projeden etkilenmemesini beklemek hata olacaktır. Dilek Yarımadası Milli Parkı kıyıları liman yapımından dolayı, deniz akıntıları nedeniyle olumsuz etkilenecektir. ÇED Raporunda Milli Parktaki çok önemli ve nesli tehlike altındaki alageyik ve karakulak gibi türlerden söz edilmemektedir. Yapılması planlanan dev projede balıkçılara sadece şu anda mevcut liman yerinin verileceği görünmektedir. Geriye kalan alan marina olarak planlanmaktadır. Balıkçı barınakları bulundukları yer için önemli, su ürünleri istihsal kaynakları için önemlidir. Bu nedenlerle Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bildirilen ‘ÇED Olumlu’ kararının belirtilen açılardan uygun olmadığı kanaatine varılmıştır”

