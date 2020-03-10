Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem

Her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar korona virüsü riskine karşı yerli ve milli üretilen solüsyon ile dezenfekte ediliyor. Sarayların ve kasırların giriş çıkış ve yoğun kullanılan güzergahlar ve diğer alanlar dezenfekte edinilirken tarihi yapıya ve objeye zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor.

Milli Saraylar İdaresi, dünyayı tehdit eden korona virüsü riskine karşı yaptığı dezenfektasyon işlemlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar ziyarete kapalı olduğu zamanlar dezenfekte ediliyor. Mekanın özelliğine ve ziyaretçi yoğunluğuna göre 6, 3 ve 1 ay aralıklarla yapılan uygulamalar, yeniden yapıldı. Bu kapsamda Topkapı Sarayı'nın gişe, giriş, turnike alanları başta olmak üzere sergi salonları ve gezi güzergahı dezenfekte edildi. Dolmabahçe Sarayı'nda da ise dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Dezenfektasyon uygulamalarında bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili antimikrobiyal özellikte solüsyon kullanılıyor. (İHA)