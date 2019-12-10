Milli servetin peşkeş çekilmesine köylü isyan etti

Dünyanın en değerli gübresi Torf’u içinde barındıran ancak kurumaya başlayan Eber Gölü’nün, dip çamurunun “Ekolojik rehabilitasyon amaçlı dip çamuru çıkarımının bedelsiz olarak yaptırılması” adı altında ihaleye çıkarılması köylüyü ayaklandırdı. Türkiye'nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olan gübrenin maddi değerinin ise 200 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Biyolojik gübre Torf'un, solucan gübresi değerinde olduğu belirtiliyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Eber Gölü, kurumadan önce Türkiye'nin 11'nci büyük tatlı su gölüydü. Eber Gölü'nün altında dünyanın en değerli gübresi Torf bulunuyor.

Torf'un Tarım Ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Afyon Şube Müdürlüğünce “Ekolojik rehabilitasyon amaçlı dip çamuru çıkarımının bedelsiz olarak yaptırılması” şeklinde ihaleye çıkarılmasına bölge halkı tepki gösterdi.

TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK GÜBRE İHTAYICINI KARŞILAYABİLİR

Eber Gölü'ndeki Torf gübresi dünyanın en kaliteli gübresi olarak biliniyor ve Türkiye’nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı, Eber Gölü’nün altında atıl durumda bekleyen gübrenin Türkiye’nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayabileceğini ve yurt dışı fiyatının metreküp başına 50 dolar olduğunu belirterek toplam değerinin ise yaklaşık 200 milyar lira olduğu açıklamıştı.

APAR TOPAR İHALE

Ferruh Aşçı'nın yaptığı açıklamaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gölün dip temizliğini apar topar ihaleye çıkarması tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü “Eber Gölü sulak alanının korunması ve kullanımının uzun vadeli olmasının sağlanması ve sulak alana zarar verilmeksizin (15 Ağustos-15 Mart 2020) tarihleri arasında ‘Ekolojik rehabilitasyon amaçlı dip çamuru çıkarımının bedelsiz olarak yaptırılması’ adı altında ihale gerçekleştirmesi 20 Haziran tarihinde de karara bağladı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ GÜBRELERİNDEN BİRİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı Torf Gübresi ile ilgili olarak Mayıs ayı başında şu açıklamayı yapmıştı:

* “Torf Gübresi çok bilinmemekle birlikte çok değerli bir biyolojik gübredir. Solucan Gübresi değerindedir. Torf sayesinde kış aylarında bile seralarda üretilen sebzelerin yaz kalitesinde olur. Bu gübre uzun yıllar boyunca göl tabanında biriken bitki artıklarının mikroorganizmalarından oluşan bir gübre çeşididir”

HALK İŞ MAKİNELERİNİ SOKMADI

Bakanlığın gübre çıkarımını ihaleyle ücretsiz şekilde bir şirkete vermesi Derekarabağ halkının büyük tepkisi çekti. Halk, Eber Gölü’nden Torf çıkartmak için gelen iş makinelerini göl alanına sokmadı.