Milyonlarca insan kirli havadan ölüyor

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan, küresel emisyonların da yüzde 70'ine neden olan 9 ülkede Paris İklim Anlaşması şartlarına uyulması durumunda milyonlarca insanın hayatı kurtulacak. ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Nijerya'da 2040 yılına kadar her yıl, iyileşen beslenme düzeni sayesinde 6.4 milyon, daha temiz hava sayesinde 1.6 milyon, artan fiziksel hareket sayesinde de 2.1 milyon kişinin hayatı kurtulabilir. Türkiye de Paris İklim Anlaşması'na imza atan ama uygulamayan ülkeler arasında yer alıyor.

SAĞLIĞA DOĞRUDAN ETKİLİ

The Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan araştırma, önemli veriler içeriyor. Araştırmada, Paris İklim Anlaşması'na uyumlu iklim planları uygulamanın sağlık üzerindeki genel etkileri ilk defa incelendi.

Raporun başyazarı ve aynı zamanda Lancet Countdown Sağlık ve İklim Değişikliği Yöneticisi, UCL Enerji Enstitüsü'nden Doçent Doktor Ian Hamilton, raporla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Raporumuz, iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli ancak genellikle gözden kaçan bir dayanak noktasına odaklanıyor. Karbon azaltımının nihayetinde uzun vadeli olan ve hasar sınırlaması açısından değerlendirilen doğrudan faydalarının aksine, iddialı iklim politikalarının sağlık ile ilgili dolaylı faydaları kendilerini anında göstermektedir. Mesaj çok açık. Paris Anlaşması'na uymak her yıl milyonlarca insanın erken ölmesini engellemekle kalmaz, iyileşen sağlık koşulları sayesinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini artırır. Daha fazla hayat kurtarmak için sağlığı iklim değişikliği politikalarının ön saflarına yerleştirme zamanı geldi.”

İYİLEŞMELER VAR

Rapor, analizin yapıldığı dönemden bugüne bazı ülkelerin gösterdikleri çabayı artırdığının altını çiziyor.

Birleşik Krallık ve AB, Ulusal Katkı Beyanları'nı güçlendirdi. Çin 2060'a kadar karbon nötr bir ülke haline gelmeyi hedeflediğini duyurdu. Joe Biden ve Kamala Harris yönetimi ise 2050'ye kadar emisyonları sıfırlama çabası içinde olacaklarını taahhüt etti.

TÜRKİYE KÖMÜRDE ISRAR EDİYOR

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na imza attı ancak henüz anlaşmayı Meclis'te onaylamadığı için uygulamıyor. Bununla birlikte Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığı devam ediyor. Sadece kömürden üretilen elektriğin payı yüzde 35'i geçiyor.

Doğalgaz ve diğer yakıtlar da hesaba katıldığında fosil yakıtlara bağımlılık yüzde 60'tan fazla. Her ne kadar yenilenebilir enerji yatırımları yapılsa da, kömür madenleri ve termik santral yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Bu projelere karşı köylüler başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu hukuk mücadelesi veriyor. Verimli tarım arazileri ile birlikte su havzalarına yapılmak istenen termik santraller, hem havayı hem de tarımı tehdit ediyor.