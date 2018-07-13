Milyonlarca kadına ulaşan proje

İdrar kaçırma sorununa dikkat çeken 'Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen' projesi milyonlarca kadına ulaşarak, bu sorunun bir tedavisi olduğunu anlattı. Türkiye'de 40 yaş ve üzeri 2,7 milyon kadının idrar kaçırma problemi ile mücadele ederken, bu sayının 2020 yılında 4 milyona ulaşacağını belirten Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, bu noktada farkındalığın önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

2017 yılında başlatılan “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” farkındalık projesi, Türkiye'de 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaştı. Projenin diğer bir özelliği ise 27 ünlü isim ve Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü yazarın oluşturduğu bir kitaba sahip olması. “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” kitabının gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne bağışlanacağı kitapta; “Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi 27 ünlü ismin ‘keşke’ dediği hikayeleri yer almıştı. “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” isimli kitapta tüm Türkiye ilk defa keşkelerini anlattı.

7 MİLYON KADINA, 4 MİLYON ERKEĞE ULAŞILDI

Farkındalık projesi kapsamında dijital platformlar ve sosyal medyadan 20-44 yaşları arasındaki 4 milyon kadın ve 1 milyon erkeğe ulaşıldı. 1 yıl boyunca medyada idrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla yapılan bilgilendirme haberleri ile medya kanalları üzerinden 2 milyon kadın ve 3 milyon erkeğe ulaşıldı. “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” farkındalık projesi kapsamında ise toplamda 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaşıldı.

Kontinans Derneği ve Canped olarak idrar kaçırma sorununa farkındalık için projeye devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık, 2018 yılının en önemli sağlık farkındalık projesine tüm Türkiye ve ünlü isimlerle birlikte imza attıklarının altını çizdiler.

4 MİLYON KADIN BU SORUNU YAŞAYACAK

Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Yaşlanan nüfusla birlikte 2020 yılında Türkiye’de 4 milyon kadının idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Özgüven eksikliğine ve kişinin hayattan soyutlanmasına neden olan idrar kaçırma sorununa yeterince çözüm aranmıyor. Bu anlamda “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” projesi ile Kontinans Derneği olarak bilgilendirmelerimize devam edeceğiz” dedi.

GELİRİ KASDER’E…

Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık, farkındalık projesiyle herkes tarafından bilinen ama dile getirilemeyen idrar kaçırma sorununa karşı, hep birlikte büyük bir farkındalık yaratma bilinci ile bir araya geldiklerini belirtti. Aydınlık, “Farkındalık projesi kapsamında yıl sonuna kadar pek çok iletişim kanalından 40 yaş ve üzeri tüm kadınlara ulaştık ve bu konudaki algıları değiştirmeyi hedefledik. Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projenin kitabı “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” ile elde edilecek gelir Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne (KASDER) bağışlanacak. Bu anlamda farkındalığa katkı sağlamak adına herkesi kitap okumaya davet ediyoruz.” dedi.