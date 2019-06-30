Mimarlar Odası, ODTÜ’nün yeşil alanı için harekete geçti

*Mimarlar Odası, ODTÜ’nün yeşil alan ve habitatına büyük zarar verecek olan KYK yurt binası için SİT hamlesi yaptı. Mimarlar Odası, binlerce ağaç ile farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeli için yaşam alanı olan 40 dönümlük kavaklığın Doğal SİT alanı olarak tescillenmesini istedi.

Yavuz ALATAN/ANKARA

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ'nün yeşil alan ve habitatına büyük zarar verecek olan ODTÜ KYK yurdu için, SİT hamlesi yaptı. Mimarlar Odası, binlerce ağaç ile farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeli için yaşam alanı olan 40 dönümlük kavaklığın Doğal SİT alanı olarak tescillenmesini istedi. Bu amaçla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne başvurdu. Binlerce ağacın olduğu alanın ODTÜ Orman alanına dahil edilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne de müracaat edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ODTÜ Ormanı içerisinde yer alan ve artık kendi habitatını oluşturmuş Kavaklık bölgesinde KYK yurdu yapılmasını istemek bilime tekniğe ve vicdana aykırıdır'' dedi ve şunları söyledi:

“Alan kendi habitatını ve kendi yaşamını oluşturmuştur. Alanda binlerce ağacın kesilmesine göz yumulamaz. ODTÜ öğrencileri çadırlarını kurmuş ve bu alanı savunurken, alanın talan edilmesine ortak olanlar ODTÜ'nün şanlı tarihine yazılmayacaklar. Kavaklık ormanında 2 bin 761 adet erişkin gövdeli, 40 adet peyzaj amaçlı ağaç vardır. 30'u aşkın kuş türü ve bülbül ile birlikte, tilki, kirpi, tarla faresi, sürüngen ve böcek yaşamaktadır. Alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesini istedik. Doğanın yasalarını ve ODTÜ'yü savunuyoruz.”