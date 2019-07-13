Minibüsünü sosyal mesajlar ile donattı, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istiyor

İstanbul Bakırköy-Zeytinburnu hattında çalışan bir minibüsü görenler hem çok şaşırıyor hem de minibüsün şoförünü tebrik ediyor. Türkiye’nin gündemine oturan önemli olayların yanı sıra çocuk, kadın ve hayvanlara yönelik çeşitli sosyal mesajlar ile aracını donatan Mehmet Şirin Çiçek farkındalık yaratıyor. Çiçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’daki bütün minibüslerin bu şekilde donatılması isteyeceğini söyledi.

Sibel GÜLERSÖYLER – SÖZCÜ



İstanbul'da Bakırköy-Zeytinburnu arasında hat çeken, 34 M 1143 plakalı minibüse binen yolcular ilk etapta büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Minibüsün içindeki mesajları tek tek okuyan ve fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşan yolcular sayesinde, Avrupa Birliği'nin dikkatini çekmeyi başaran Şirin Çiçek'e destek yağıyor. Çiçek aynı zamanda, her ay kazandığı ücretin 2 bin TL'sini sokak hayvanlarına destek için harcıyor.



“EKMEK TEKNEMDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM”

Aracında, Türkiye'nin gündemine oturmuş ve derinden etkilemiş Özgecan Aslan cinayeti, Fethi Seki'nin şehit edilmesi, küçük Leyla'nın acımasızca katledilişi gibi olayların yanı sıra çeşitli sosyal mesajlar da yer alan Çiçek, “Ekmek teknemde bir farkındalık oluşturmak istedim” diyor.



İSTANBUL’DAKİ DİĞER DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNE ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYOR

Aracında, ‘Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil', ‘Üşüyoruz ve aç kalıyoruz, lütfen bize bir kap yemek', ‘Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın denizi mavi olsa ne yazar olmasa ne?', ‘O konuşamıyor olabilir sen sessiz kalma', ‘Hayvana işkence kabahat değil, suçtur', ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir', ‘İnsan onurunu zedeleyici her türlü söz de şiddettir' gibi mesajların yer aldığı minibüse binen yolcular daha duyarlı bir insan olarak araçtan iniyor.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Çiçek, İstanbul'daki diğer dolmuşçuların da araçlarını bu şekilde donatmaları için öncülük yapmak istediklerini belirterek, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep ediyorum” dedi.

