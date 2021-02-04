Minik Ali 6 yıldır yaşadığı çadıra böyle veda etti

Diyarbakır’dan 2015 yılında iş bulmak için Adana’ya göç eden Nevzat Gezici ve Gile Gezer çifti, Zelal (16), Orhan (10) ve Ali (8) isimli çocuklarıyla bilmedikleri şehre adapte olamayınca boş bir araziye çadır kurarak yaşamak zorunda kaldı.

Düğün, nişan ve sünnet eğlencelerinde davulculuk yaparak geçimini sağlayan ailenin 3 yıl önce Fatmagül ve Gökhan adını verdikleri ikiz çocukları çadırda dünyaya geldi. Bir süre sonra toplam 5 çocukla geçinmekte zorlanmaya başlayan çift, 5 çocuğuyla çevredekilerin yardımlarıyla yaşamını sürdürmeye başladı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan fotoğrafçı Ogün Sever Okur, çadırda yaşayan aileye ulaşarak günlük yardım yapmaya başladı.

Okur, kış ayı dolayısıyla aileye bir ev tutmak istedi ve çadırda yaşayan aileyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yardım etmek isteyen onlarca kişi bulan Okur, aileye Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde ev tuttu.

Takipçileriyle birlikte evin boya, badana, tadilat işleriyle de ilgilenen Okur, çadırdaki eşyaları da çocuklarla birlikte kamyonete yükledi. Bu sırada 8 yaşındaki Ali, 6 yıldır yaşadığı çadırına el sallayarak veda etti.

Yeni evlerini görünce mutlulukları gözlerinden okunan minikler, kendileri için alınan oyuncaklarla oynadı.

“HEP ÜŞÜYOR, TİTRİYORDU…”

3 yaşındaki Fatmagül’ün çadırda üşüdüğünü gören Okur, ailenin durumunu sosyal medyadan paylaşarak yardım çağrısı yaptı. Okur, şunları söyledi:

“Sayfamız kısa sürede büyüyerek ev kuracak duruma geldi. Yurt dışındaki takipçilerimizin de desteği çok büyük. Bu çocuklar hayatında hiç televizyon izlememiş. Havalar soğuduğunda Fatmagül’ü gördüğümde hep üşüyordu, titriyordu. Ona dayanamadığım için sosyal medyadaki gücümü kullanarak aileye ev tutmaya karar verdim.”

“Onlar da şimdi yeni evlerinde. Artık daha huzurlu olacağım. Bu evin 1 yıllık kirasını karşıladım. 1 yıl boyunca rahat rahat yaşayacaklar. Eşyaları tek tek kendi evimizi diziyormuş gibi aldık. Bu evi kurarken sosyal medyadan gerçekten çok fazla destek aldık.” (DHA)