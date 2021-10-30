Minik Ebrar annesinden alınan karaciğerle hayata tutundu

Konya'da annesinden alınan 200 gramlık karaciğer nakliyle hayata tutunan Ebrar bebek, artık yaşıtları gibi hayatına devam edebilecek.

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Beyşehir ilçesinde yaşayan Zeynep Şenol (42) ile Özkan Şenol çiftinin üçüncü çocukları Ebrar Buğlem Şenol, doğuştan kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bir süre sonra aşırı kaşıntı şikayeti başlayan minik Ebrar, tedaviye yanıt vermeyince ailesi tarafından Antalya’daki Organ Nakli Merkezi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerinde karaciğerinde siroz başladığı belirlenen bebeğe, karaciğer nakli yapılmasına karar verildi.

Ebrar bebeğin sağlığına kavuşması için her şeyi yapmaya hazır olan Zeynep Şenol, nakil için donör olmak istediğini söyledi. Yapılan tahlillerde Şenol’un nakil için uyumlu olduğu belirlenince anne ve bebek ameliyata alındı. Annesinin karaciğerinden alınan 200 gramlık parçayla yaşama tutunan minik Ebrar, sağlığına kavuştu.

DOKTORUNDAN ÇİKOLATA

Ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, “Annesinin karaciğerinden 200 gramlık parçayı Ebrar bebeğe naklettik. Ameliyat sonrası her şey istediğimiz gibi gitti ve Ebrar taburcu oldu. Şu anda da sağlığı gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok” dedi.

Prof. Dr. Aliosmanoğlu, kontrol için gelen Ebrar bebeğe çikolata ve gofret ikram etti. Kendisini yeniden hayata bağlayan doktorunun kucağında sessizce oturan Ebrar, bir yandan çikolatasını yedi, diğer yandan meraklı gözlerle etrafı inceledi.

“UYUYAMIYOR, YEMEK YİYEMİYORDU’

Ebrar’ın babası Özkan Şenol da “Daha önce Ebrar devamlı kaşınıyordu. Oyun oynayamıyordu, uyuyamıyordu, yemek yiyemiyordu. Bazen kusuyordu. Artık çok iyi. Hocalarımıza teşekkür ederiz. Artık şikayetleri geçti. Vücut gelişmesi iyi. Biraz kilo aldı. Çok başarılı oldu ameliyatı. Hocamıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)