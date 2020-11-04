Minik Elif’in enkazdan kurtarılma anını duvara resmetti

Ağlasun ilçesinde yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Büşra Öğüt, Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu sırada çekilen fotoğrafını ölümsüzleştirdi.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından Akdağ Yaylası’nda ailesiyle yaşayan Büşra Öğüt, çatlamış beton bir duvar üzerine çizdiği resme ‘Umut’ adını verdi.
“HEPİMİZİ ÇIKARDINIZ O YIĞINDAN”
Bu resmi sosyal medya hesabından paylaşan Öğüt, “Yıkıntıların altında kalan yalnızca o küçük beden değil, hepimizin yüreğiydi. Sizler aslında hepimizi çıkardınız o yığından. Kaybettiğimiz canlar ve canını ortaya koyarak kurtarmaya çalışanlar için” dedi.