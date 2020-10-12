Minik Melek, zil sesini ilk kez duyuyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğuştan işitme engelli olan 3 kardeş arasında yer alan ve köy öğretmeni Mehmet Keskin'in çabasıyla yapılan ameliyat sonrası duymaya başlayan 8 yaşındaki Melek, bugün çok sevdiği okuluna kavuştu. İlk defa çalan zilin, öğretmen ve arkadaşlarının sesini duyan Melek, büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, işitme engelli olan üç kardeşin eğitim almalarında zorluk çektiğini görünce harekete geçmiş, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat sonrası üçüncü sınıfa giden 8 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Tayyip yeniden duymaya başlamıştı. Dördüncü sınıfa giden 9 yaşındaki Şevval’den ise yeni tetkikleri istenmiş, Sağlık Kurulu’nun kararına göre ameliyat edilip edilmeyeceğinin kesinleşeceği belirtilmişti.

Bugün yüz yüze eğitimin başlaması ve ilk ders zilinin çalması ile ders başı yapan, öğretmen ve arkadaşlarının sesini duyan Melek, büyük mutluluk yaşarken, kardeşi Şevval ise ameliyat olup ilk zil sesini duyacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

DUYGU DOLU ANLAR

Yarışlı İlkokulunda eğitimlerine devam eden Melek ve Şevval, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından heyecan içerisinde sınıflarına girdi. İlk ders zilinin çalmasıyla duygu dolu anlar yaşayan Melek, duyabilmenin sevincini yaşadı. Sınıflarında ilk derslerini gören Melek öğretmenini mutluluk içerisinde dinledi.

İlk derste corona virüsü tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları öğrencilere anlatıldı. Öğretmen Seher Çıvgış, Melek ile bir süre sohbet ederek çeşitli sorular sordu. Melek lise ilk kez duyabilmenin sevincini yaşayarak Öğretmen Seher Çıvgış’ın sorularına cevap verdi. (İHA)