Minik öğrenci “Her yer okul” dedi, 23 Nisan’ı böyle kutladı

Corona virüsü sebebiyle yurt genelinde eğitime ara verilmesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini de etkiledi. Milyonlarca çocuk bu sene bayramı çeşitli etkinlikler ile evlerinde kutluyor.

“OKUL HER YERDİR”

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 2’nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evinin bahçesini sınıfına çevirerek kutladı. Bayrama ilişkin konuşma yapan Yakıcı, okulun sadece dört yanı duvarlarla çevrili bir yer olmadığını belirterek, “Okul sadece, dört yanı duvarla çevrili, üzerinde damı olan yer değildir. Okul her yerdir, sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur” dedi.

“UZAK DUR BİZDEN”

Konuşmasının sonunda ‘Bugün 23 Nisan’ isimli şiiri seslendiren Yakıcı’nın yanında, “Corona sen bizi; eğitimimizden, öğrenme arzumuzdan, güzelliklerimizi paylaşma çabamızdan, 100 yıl coşkumuzu kutlama isteğimizden, uzak tutabileceğini mi sanmıştın? Uzak dur bizden, uzak dur. Yapamayacaksın” yazılı bir dövizin olduğu görüldü.