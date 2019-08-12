Miniklerden Kaz Dağları’na özel kuş yuvası

Antalya’da Destek Eğitim Kurs Merkezi öğrencilerinin ‘Çevre Atölyesi’nde yapılan kuş yuvaları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) desteğiyle Kaz Dağı’na gönderilecek. Çocukların yaptığı kuş yuvaları Kaz Dağı’nda maden arama faaliyeti sırasında kesilen ağaçlar nedeniyle yuvalarını kaybeden kuşlara yuva olacak.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı bölgelerinden Zeytinköy'deki Çevre Atölyelerinde bulunan minikler Kaz Dağları'ndaki kuşlar için yuva yaptı.

ÇYDD DESTEĞİYLE GÖNDERİLECEK

Çevre Atölyesi çalışmaları kapsamında bu hafta Kaz Dağları'nda binlerce ağacın kesilmesiyle yuvalarını kaybeden kuşlar için doğal malzemelerle kuş yuvası yaptı.

Kuş yuvaları, ÇYDD Çanakkale Şubesi aracılığıyla Kaz Dağı'nda gereksinim duyulan bölgelere bırakılacak.

İZCİLİK KAMPI DA YAPTILAR

Doğal sabun yapımıyla başlayıp sokak hayvanları için barınak yapımı gibi farklı çalışmalara imza atan minikler Düzlerçamı Milli Parkı'nda da izcilik kampı düzenledi.