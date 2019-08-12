Miniklerden Kaz Dağları’na özel kuş yuvası
Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı bölgelerinden Zeytinköy'deki Çevre Atölyelerinde bulunan minikler Kaz Dağları'ndaki kuşlar için yuva yaptı.
ÇYDD DESTEĞİYLE GÖNDERİLECEK
Çevre Atölyesi çalışmaları kapsamında bu hafta Kaz Dağları'nda binlerce ağacın kesilmesiyle yuvalarını kaybeden kuşlar için doğal malzemelerle kuş yuvası yaptı.
Kuş yuvaları, ÇYDD Çanakkale Şubesi aracılığıyla Kaz Dağı'nda gereksinim duyulan bölgelere bırakılacak.
İZCİLİK KAMPI DA YAPTILAR
Doğal sabun yapımıyla başlayıp sokak hayvanları için barınak yapımı gibi farklı çalışmalara imza atan minikler Düzlerçamı Milli Parkı'nda da izcilik kampı düzenledi.